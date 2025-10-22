Contingencia en el Metro de Medellín: cortaron rieles para el ingreso de maquinaria pesada

Las labores con maquinaria amarilla se concentran en el costado occidental de la vía, el más cercano al río Medellín. Foto: Metro de Medellín.

El equipo técnico del Metro de Medellín realizó el corte de los rieles en la vía férrea del punto afectado para permitir el ingreso de maquinaria pesada y continuar con las labores de estabilización del terreno. Los trabajos hacen parte de las acciones adelantadas para restablecer el servicio tras la contingencia entre las estaciones Aguacatala y Poblado.

Las labores se concentran en el costado occidental de la vía, el más cercano al río Medellín, donde se registró una pérdida de material bajo los rieles, presuntamente ocasionada por las fuertes lluvias de los últimos días.

Para reforzar el terreno, se inició la instalación de geobolsas rellenas de roca triturada dentro del cauce del río. Cada unidad, de aproximadamente una tonelada de peso, actúa como barrera para contener las filtraciones y reducir el riesgo de nuevas socavaciones.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, detalló que avanzan en la reconfiguración del suelo de la vía férrea, con la participación de 60 personas, cinco equipos técnicos y una locomotora que comenzó labores en las últimas horas. Estas acciones se desarrollan de manera articulada con el Distrito de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y EPM.

Plan de contingencia

Aunque el punto afectado no estaba catalogado como crítico, el Metro de Medellín reiteró que viene ejecutando inversiones orientadas a mitigar riesgos asociados a su infraestructura, con el propósito de garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

Como parte del plan de contingencia, continúa operando la flota de buses padrones de Metroplús, que prestan servicio gratuito entre las estaciones Aguacatala y Poblado. Los vehículos circulan por la Avenida Las Vegas, con paradas en la glorieta del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y en la glorieta de La Aguacatala, con una frecuencia aproximada de seis minutos, dependiendo del tráfico.

Además, se mantiene habilitada una ruta caminera segura entre las estaciones Poblado y Aguacatala, acompañada por la Policía Nacional y vigilancia privada, para los usuarios que prefieran desplazarse a pie.