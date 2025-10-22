Metro de Medellín dispuso 20 toneladas de material en el río entre Poblado y Aguacatala

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín reportó un avance significativo en la atención de la socavación que obligó a suspender el servicio de la línea A entre Poblado y Aguacatala. El gerente de la entidad, Tomás Elejalde, informó que ya se han dispuesto 20 toneladas de material en el lecho del río Medellín, como parte de los trabajos de estabilización del terreno.

“De hoy logramos disponer 20 toneladas de material en el lecho del río, en estrecha coordinación con el Área Metropolitana. Y avanzaremos esta noche, continúan los trabajos 24 horas, esta noche avanzaremos con el ingreso a la socavación de material especial, un material de bolsacretos para poder ingresar debajo de los sitios de la socavación y poder allí tener una estabilización del terreno. Esto se hará siempre y cuando tengamos condiciones meteorológicas adecuadas”, explicó Elejalde.

Ocho días de trabajos continuos

El gerente reiteró que la proyección oficial es de ocho días de cierre en este tramo de la línea A, aunque reconoció que el cumplimiento del cronograma está sujeto al comportamiento del clima.

Las labores se desarrollan con equipos de ingeniería, maquinaria pesada y turnos de 24 horas. La técnica utilizada con bolsacretos busca reforzar la base de la vía férrea y garantizar la seguridad de los usuarios antes de reactivar la operación.

Condiciones climáticas, el factor decisivo

La noche anterior las lluvias dificultaron el avance de las obras, lo que refuerza la advertencia de la gerencia: si las precipitaciones persisten, los tiempos de reapertura podrían alargarse.

La prioridad, según Elejalde, es que no se corran riesgos innecesarios. “Esto se hará siempre y cuando tengamos condiciones meteorológicas adecuadas”, subrayó al referirse a la colocación del material de refuerzo en la socavación.

Usuarios afectados y medidas

La interrupción del servicio entre Poblado y Aguacatala afecta a decenas de miles de pasajeros diarios. El Metro dispuso buses de apoyo sin costo adicional y coordinó con las autoridades locales un corredor seguro para quienes decidan caminar entre ambas estaciones.

Mientras tanto, el resto de la línea A opera en dos tramos: Niquía–Poblado y Aguacatala–La Estrella.

Próximos pasos

Los equipos del Metro, en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Infraestructura Física y Empresas Públicas de Medellín, continuarán con el plan de intervención intensiva.

La clave será la colocación progresiva de más material de refuerzo en el lecho del río hasta lograr la estabilización definitiva del terreno y así restablecer el servicio completo en la línea A.