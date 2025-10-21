Cierre vial en la Avenida Regional por contingencia en el Metro entre Aguacatala y El Poblado

Agentes de tránsito y personal de apoyo se encuentran en el sector regulando el tráfico. Foto: Alcaldía Distrital.

La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció el cierre de un carril en la calzada occidental de la Avenida Regional, entre las calles 4 Sur y 5 Sur, debido a la contingencia que afecta la operación del Metro de Medellín en el tramo comprendido entre las estaciones Aguacatala y El Poblado.

La medida, que estará vigente de manera indefinida, busca facilitar las obras y el traslado de maquinaria pesada en la zona donde se realizan los trabajos para superar la falla en el sistema férreo.

Agentes de tránsito y personal de apoyo se encuentran en el sector regulando el tráfico y coordinando los puntos de conexión con otros modos de transporte, ante el incremento del flujo vehicular en el corredor.

Mientras se adelantan las labores, los trenes que vienen desde el sur llegan únicamente hasta la estación Aguacatala. Allí, los usuarios pueden tomar buses de apoyo habilitados por el Metro para movilizarse por la Avenida Las Vegas hasta la estación Poblado, donde pueden reincorporarse al sistema. El mismo procedimiento aplica en sentido contrario.

Usuarios y desplazamientos

La Administración Distrital recomendó a los conductores y pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y consultar los canales oficiales del Metro de Medellín y la Secretaría de Movilidad para conocer los avances de los trabajos y el estado del cierre vial.

Seguimos trabajando para garantizar tu movilidad y llevarte a tu destino. 🚈🚌



Los buses entre Poblado y Aguacatala 🔁 son gratuitos, mientras que las rutas integradas mantienen su cobro habitual. 💚 pic.twitter.com/2kEM0xf5Ln — Metro de Medellín 💚 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) October 21, 2025

Según el Metro de Medellín, el cierre entre Poblado y Aguacatala afecta a más de 120.000 personas cada día. El Metro habilitó buses entre Poblado y Aguacatala, sin costo adicional, y se coordina con autoridades locales la seguridad de los usuarios que prefieran caminar entre ambas estaciones.

Finalmente, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, advirtió que aunque la meta inicial es restablecer el servicio en ocho días, el cronograma depende directamente del clima, toda vez que las precipitaciones han dificultades las labores en la zona de emergencia.