Metro de Medellín: cierre de ocho días entre Poblado y Aguacatala podría extenderse por lluvias

Medellín, Antioquia

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, advirtió que aunque la meta inicial es restablecer el servicio en ocho días, el cronograma depende directamente del clima.

“Si no tenemos afectación por lluvias, si no tenemos mayores problemas, esperamos atender este problema en unos 8 días, que definitivamente dependerá mucho de cómo continúa el clima comportándose”, explicó.

El directivo fue enfático en que las precipitaciones ya han tenido impacto en los trabajos. “Ayer llovió mucho y de hecho nos empezó a retrasar un poco los trabajos, esperamos recuperarnos durante el día de hoy para poder mantener esa fecha, pero no está fácil, tengo que decirlo claramente que no está fácil porque el clima está bien complejo”.

Una contingencia no prevista

Elejalde agradeció la comprensión de los usuarios frente a la suspensión. “Permítame agradecer por la comprensión a todos nuestros viajeros por esta situación inesperada, no controlable”, dijo.

Explicó que la socavación apareció en un punto no identificado previamente: “Esto se nos presenta de una manera no prevista. Hay un sitio en el río Medellín que no estaba identificado como alerta. De hecho, los estudios de la Universidad Nacional nos hablaban de alertas en la otra margen del río, no en la margen que está en este momento afectando las operaciones del metro”.

Evolución de la falla

La afectación se produjo en pocas horas y obligó a suspender el servicio. “Aquí hay una evolución muy rápida de la falla. En cuestión de pocas horas se abre la socavación. Esto nos obliga, afortunadamente de manera oportuna, debido a las inspecciones y al seguimiento que se hace de mantenimiento preventivo, nos obliga a hacer suspensión del servicio en este tramo para protegernos a todos nosotros, para proteger a las personas, para proteger la integridad de la gente”.

“Estamos, afortunadamente, ante una situación compleja, pero que evitamos problemas mayores a la ciudadanía. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la situación es una situación grave desde el punto de vista de infraestructura”, añadió.

Avance de los trabajos

En el sitio ya se adelantan jornadas permanentes de intervención. “Ya tenemos allí material para hacer el taponamiento de la filtración del río. Tenemos también mínimo tres o cuatro equipos pesados. Tenemos durante todo el día trabajos programados y no van a parar. Van a hacer trabajos 24 horas”, indicó Elejalde.

Pese a ello, las lluvias han complicado las labores nocturnas. “Anoche fue complejo avanzar en los trabajos por las lluvias. Hubo unas lluvias intensas. De hecho, tuvimos emergencias en otros sitios de la ciudad y en el metro también”.

Emergencias adicionales

El gerente detalló que las lluvias ocasionaron problemas en otros puntos de la ciudad: “Tuvimos desbordamientos de la quebrada Alta Vista, que inundaron el Deprimido de Industriales… y también tuvimos el desbordamiento de la quebrada La Hueso, a la altura de la estación Suramericana de la línea B, en donde tuvimos inundación de la plazoleta y también tuvimos filtración de agua a los sótanos de los cuartos técnicos”.

Si bien no se registraron daños graves al sistema, la situación confirma la vulnerabilidad de la infraestructura frente al invierno y al cambio climático.

Impacto en usuarios y transporte alterno

El cierre entre Poblado y Aguacatala afecta a más de 120.000 personas cada día. Elejalde explicó que la capacidad de reemplazar un tren con buses es limitada: “Si llega un tren con alrededor de unas 1500 personas a una estación y es evacuado en su totalidad, para movilizar a esas personas necesitaríamos 10 buses de 100 pasajeros o 20 buses de 50 pasajeros para un solo tren y esto es imposible lograrlo en cortos intervalos”.

Por ello, los pasajeros deben asumir tiempos adicionales en sus viajes: “Vamos a tener mayores tiempos de desplazamiento entre media hora en hora valle y hasta una hora más eventualmente en una hora pico”.

El Metro habilitó buses entre Poblado y Aguacatala, sin costo adicional, y se coordina con autoridades locales la seguridad de los usuarios que prefieran caminar entre ambas estaciones.

Vigilancia y puntos críticos

Elejalde recordó que el Metro y el Área Metropolitana monitorean permanentemente el río Medellín. “Estamos hablando de alrededor de 89 puntos críticos que tiene el Área Metropolitana detectados y ya ha activado un plan de 150 mil millones de pesos para atender los puntos más importantes que hay allí”.

Además, destacó que el sistema realiza inspecciones diarias y utiliza tecnología especializada: “Tenemos personas todas las noches caminando por la vía férrea… además estamos haciendo controles con sondeos, batimetrías y también georradares para poder estar permanentemente al tanto de qué está pasando alrededor de la vía férrea que está al lado del río Medellín”.