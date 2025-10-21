Emergencias por las lluvias en Medellín: un motociclista desaparecido, inundaciones y deslizamientos

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en varias zonas de Medellín, entre ellas inundaciones, deslizamientos y el reporte de un motociclista desaparecido, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

De acuerdo con el mandatario local, las precipitaciones afectaron especialmente las comunas Belén, San Javier, Laureles-Estadio y Robledo, así como el corregimiento de Altavista.

🚨 Balance de emergencias por lluvias en Medellín:



Durante la noche se presentaron lluvias intensas, especialmente en el suroccidente de la ciudad. Se registraron afectaciones en las comunas: Belén, San Javier, Laureles-Estadio, Robledo y en el corregimiento de Altavista.



En el barrio Naranjal y en algunos sectores de Belén se registraron desbordamientos de quebradas y afectaciones viales. Los Bomberos de Medellín adelantan la búsqueda de un motociclista que habría sido arrastrado por la corriente durante el aguacero.

En Altavista, la quebrada Mano de Dios se desbordó y también se presentó una creciente en La Buga; sin embargo, según el alcalde Gutiérrez, las obras hidráulicas realizadas en los últimos meses evitaron una emergencia mayor.

Deslizamientos e inundaciones

En la comuna Robledo, un deslizamiento de tierra en el sector Olaya Herrera colapsó una vivienda de madera. Aunque no hubo personas lesionadas, la familia afectada recibe atención del equipo social del Distrito.

El alcalde destacó que todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín permanecen activas para verificar riesgos y atender a las comunidades afectadas. Además, Emvarias trabaja en la recuperación de la carrera 30 y otros puntos críticos.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos y demás entidades distritales continúan en alerta y con monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas emergencias por las lluvias.

En lo corrido del año, las autoridades han atendido 5.272 emergencias, de las cuales 1.547 han sido ocasionadas por las lluvias. Entre ellas, 378 deslizamientos, 1.045 casos relacionados con caída de árboles y 124 inundaciones.