Millones de computadores en Colombia quedarán expuestos a ciberataques: así lo puede prevenir

Desde el pasado 14 de octubre todos los usuarios de computadores con el sistema operativo Windows 10 dejaron de recibir soporte técnico y actualizaciones de seguridad. Tras más de una década del lanzamiento de esta interacción de Windows, Microsoft (empresa creadora del sistema operativo) anunció que no llegarán más de estas actualizaciones.

Ahora usted se preguntará: ¿qué repercusiones puede tener esto para mi computador o el de oficina? La respuesta yace en lo que le faltará a partir de ahora a su computador: actualizaciones que permiten a su sistema combatir a amenazas como virus y otro tipo de ciberataques.

Esto es especialmente preocupante, ya que según el último informe de StatCounter Global Stats, más de 40% de los usuarios a nivel mundial todavía utilizan Windows 10. Esto deja a millones de usuarios en Colombia y en el mundo vulnerables a los ataques malintencionados de virus y otras amenazas.

¿Qué impacto tiene esto para Colombia?

Los datos entregados por StatCounter Global Stats muestran que, en Colombia, el 79% de computadores a nivel nacional utilizan el sistema operativo Windows. Sin embargo, el 39% de esos usuarios todavía utilizan el sistema operativo de Windows 10, los cuales estarán vulnerables a partir de ahora a todas estas amenazas.

Si bien, como se puede apreciar en la gráfica, para agosto de 2025 un gran porcentaje de usuarios migró a Windows 11, aún queda una cantidad considerable de computadores colombianos que se mantienen en la versión de Windows 10.

Esto se debe principalmente a que muchos de los programas que utilizan empresas y particulares aún no tienen soporte para Windows 11, lo que ha impedido que hagan la actualización al nuevo sistema operativo de Microsoft.

Cómo saber si su computador está a salvo

Lo primero que debe saber es que la única forma de proteger su computador que tiene el sistema Windows 10 de ataques debido a este cese de actualizaciones es instalando el sistema operativo Windows 11.

Esta es completamente gratuita, pero su computador debe cumplir los requisitos de hardware necesarios para poder instalarla. La forma más sencilla y precisa de saber si su computador puede actualizar a Windows 11 es utilizando la aplicación Comprobación de estado del PC (PC Health Check) de Microsoft.

Esta herramienta gratuita de Microsoft analiza su equipo y le indica específicamente si cumple con los requisitos mínimos de hardware para la actualización a Windows 11.

Descarga la aplicación: Puede descargarla desde el sitio web oficial de Microsoft. Instala y ejecuta: Instale la aplicación y ábrala. Compruebe: En la sección “Presentación de Windows 11”, haga clic en el botón “Comprobar ahora”. Verifica el resultado: La aplicación le dirá si su equipo es compatible. Si no lo es, le indicará por qué componente específico no cumple el requisito (por ejemplo, el TPM, el procesador o la memoria RAM).

Cómo instalar Windows 11 en su computador

Si su computador es compatible con Windows 11 lo único que debe hacer es actualizarlo de forma gratuita: