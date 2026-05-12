iOS 26.5: Estos son los iPhone que podrán actualizar a la versión definitiva antes de iOS 27: Getty Images/X@RocM301

El desarrollo del sistema operativo de los iPhone no se detiene y con cada nueva versión del sistema operativo iOS se incluyen constantes mejoras para la seguridad, el apartado visual o la privacidad del usuario, entre muchas más funciones.

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Así las cosas, este lunes 11 de mayo de 2026 fue lanzada la versión 26.5 de iOS, que marca, según expertos, el último peldaño antes de la llegada de un nuevo sistema: el iOS 27.

De esta manera, a menos de un mes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), donde será presentada la nueva versión, se espera que esta sea la última gran actualización, la cual incluye algunas mejoras a nivel visual, pero especialmente en cuanto a privacidad de los usuarios.

¿Qué trae la última actualización de iOS?

Las novedades que trae la actualización de iOS 26.5 son pocas, dada la llegada del nuevo sistema en un corto plazo; sin embargo, algunas de estas son de gran utilidad.

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iOS 26.5 incluye lo siguiente:

Nuevo fondo de pantalla personalizable con temática Pride Luminance 2026

con temática Cifrado RCS. Ahora el cifrado de extremo a extremo funciona también con Android para garantizar que solo el emisor y el receptor tengan acceso a los mensajes.

Ahora el cifrado de extremo a extremo funciona también con Android para garantizar que solo el emisor y el receptor tengan acceso a los mensajes. Mapas incluye sugerencias de lugares que son tendencia y búsquedas previas, en una nueva sección llamada “Lugares sugeridos”.

¿Cómo actualizar a iOS 26.5?

Para descargar la última actualización de iOS en el iPhone, en caso de no haberla recibido de forma automática, puede hacer lo siguiente:

Ingrese a “Configuración”. Pulse “General”. Seleccione “Actualización de software”. A continuación se mostrará la versión de iOS instalada y si hay alguna actualización disponible. En caso de tener una actualización disponible, pulse “Descargar e instalar” y, luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Tenga en cuenta que, según el soporte de Apple, solo verá las actualizaciones que sean compatibles con su versión de software actual.

¿Qué iPhones pueden actualizar al iOS 26.5?

Los iPhones que podrán actualizarse a la versión iOS 26.5 son los mismos que pudieron hacerlo a la versión iOS 26 inicialmente. El listado incluye a los dispositivos desde el iPhone 11 en adelante, o más específicamente: