iOS 26.5: Estos son los iPhone que podrán actualizar a la versión definitiva antes de iOS 27
La nueva actualización trae algunas mejoras simples en materia visual y también en protección de la privacidad: Así se ve.
El desarrollo del sistema operativo de los iPhone no se detiene y con cada nueva versión del sistema operativo iOS se incluyen constantes mejoras para la seguridad, el apartado visual o la privacidad del usuario, entre muchas más funciones.
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Así las cosas, este lunes 11 de mayo de 2026 fue lanzada la versión 26.5 de iOS, que marca, según expertos, el último peldaño antes de la llegada de un nuevo sistema: el iOS 27.
De esta manera, a menos de un mes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), donde será presentada la nueva versión, se espera que esta sea la última gran actualización, la cual incluye algunas mejoras a nivel visual, pero especialmente en cuanto a privacidad de los usuarios.
¿Qué trae la última actualización de iOS?
Las novedades que trae la actualización de iOS 26.5 son pocas, dada la llegada del nuevo sistema en un corto plazo; sin embargo, algunas de estas son de gran utilidad.
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iOS 26.5 incluye lo siguiente:
- Nuevo fondo de pantalla personalizable con temática Pride Luminance 2026
- Cifrado RCS. Ahora el cifrado de extremo a extremo funciona también con Android para garantizar que solo el emisor y el receptor tengan acceso a los mensajes.
- Mapas incluye sugerencias de lugares que son tendencia y búsquedas previas, en una nueva sección llamada “Lugares sugeridos”.
¿Cómo actualizar a iOS 26.5?
Para descargar la última actualización de iOS en el iPhone, en caso de no haberla recibido de forma automática, puede hacer lo siguiente:
- Ingrese a “Configuración”.
- Pulse “General”.
- Seleccione “Actualización de software”. A continuación se mostrará la versión de iOS instalada y si hay alguna actualización disponible.
- En caso de tener una actualización disponible, pulse “Descargar e instalar” y, luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Tenga en cuenta que, según el soporte de Apple, solo verá las actualizaciones que sean compatibles con su versión de software actual.
¿Qué iPhones pueden actualizar al iOS 26.5?
Los iPhones que podrán actualizarse a la versión iOS 26.5 son los mismos que pudieron hacerlo a la versión iOS 26 inicialmente. El listado incluye a los dispositivos desde el iPhone 11 en adelante, o más específicamente:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (segunda generación y versiones posteriores)
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....