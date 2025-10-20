Lluvia de estrellas 20 y 21 de octubre: cómo, cuándo y dónde verla desde Colombia / Anadolu

Este 20 y 21 de octubre los cielos colombianos serán testigos de un espectáculo cósmico de lluvia de meteoros o estrellas fugaces llamado las Oriónidas. Esta es una lluvia de escombros que deja a su paso el famoso cometa Halley.

Se trata de restos de polvo y roca, que, al entrar con la atmósfera terrestre a alta velocidad, se vaporizan y crean los brillantes destellos de luz que se pueden observar desde la Tierra.

Colombia, tiene una ubicación geográfica para ver este espectáculo sideral, debido a que se encuentra cerca del ecuador. La clave es buscar un buen lugar para observar, preferiblemente bien acompañado para disfrutar de este show astronómico.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas de octubre en Colombia?

Según los expertos, la lluvia de estrellas será visible en su punto máximo durante la noche del 20 de octubre y la madrugada del 21. Si las condiciones de observación son excelentes será plenamente visibles sin necesidad de equipo especializado.

Las Oriónidas podrían presentar un espectáculo continuo de hasta 20 meteoros por hora, lo que hace que el fenómeno sea especialmente atractivo debido a la cantidad de cuerpos celestes que se verán surcando los cielos de Colombia.

Además, se caracterizan por tener gran velocidad, debido a que se trata de cientos bólidos (bolas de fuego) surcando el firmamento. Algunos de estos meteoros pueden dejar una estela luminosa visible durante varios segundos.

Los mejores lugares de Colombia para ver la lluvia de estrellas de octubre de 2025

Para tener una mejor vista de as Oriónidas en Colombia, se debe buscar un buen lugar donde la contaminación lumínica no sea tan alta, ya que impedirá que se puedan ver con claridad las estrellas. Teniendo en cuenta que el pico de actividad máxima será en la noche del 20 y madrugada del 21 de octubre, estos son los lugares que ofrecen una mejor vista en el territorio nacional:

Desierto de la Tatacoa (Huila): Considerada la capital astronómica de Colombia, ofrece una visibilidad insuperable de las estrellas y la Vía Láctea, gracias a su baja contaminación lumínica.

Considerada la capital astronómica de Colombia, ofrece una visibilidad insuperable de las estrellas y la Vía Láctea, gracias a su baja contaminación lumínica. Parques nacionales y áreas rurales: Cualquier área alejada de centros urbanos, como parques naturales o zonas rurales, es ideal para disfrutar del espectáculo sin la interferencia de la luz artificial.

Cualquier área alejada de centros urbanos, como parques naturales o zonas rurales, es ideal para disfrutar del espectáculo sin la interferencia de la luz artificial. Patio de Brujas (Ráquira, Boyacá): Aunque es un observatorio solar muisca, su ubicación en las montañas permite una excelente vista del cielo nocturno.

Cómo ver desde Colombia la lluvia de estrellas de octubre

Hay que ser claros; para ver la lluvia de estrellas del 20 y 21 de octubre tendrá que trasnochar. Ya que las mejores horas de observación son entre la medianoche las horas previas al amanecer.

Este cúmulo de estrellas fugaces parecerán irradiar de la constelación de Orión, la cual es visible en el noreste desde el hemisferio sur, donde se encuentra Colombia. Busque un lugar con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica.

Es aconsejable que usted pueda estar por lo menos 30 minutos antes en el lugar donde realizará la observación, ya que los ojos necesitan acostumbrarse a la oscuridad durante al menos ese tiempo.

Y por supuesto, ver las Oriónidas es un deleite, pero lo es más cuando se encuentra bien acompañado. Puede ser una velada romántica ideal para los amantes o por lo menos entusiastas de la astronomía.