Asomóvil inicia liquidación en medio del reacomodo del sector tras integración entre Tigo y Movistar

Comunicaciones

La decisión se produce en un momento de transformación del mercado, marcado por la consolidación de la industria y la reciente integración entre los operadores más grandes del páis Tigo y Movistar, uno de los movimientos más relevantes del sector en los últimos años y que redefine el mapa de competencia en Colombia.

A través de un comunicado, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil) explicó que el proceso responde a la reducción en el número de asociados y al cumplimiento de lo establecido en sus estatutos, en un contexto de cambios estructurales en el ecosistema digital y en la forma en que operan las compañías del sector.

Durante más de 20 años, el gremio agrupó a operadores como Claro, Movistar y Tigo, y se consolidó como uno de los principales intermediarios ante el Gobierno en temas como regulación, asignación de espectro, despliegue de infraestructura, conectividad y desarrollo digital.

La liquidación de al asociación, cabe recordar, que se da en medio de un proceso de reorganización del sector telecomunicaciones, impulsado por la integración entre Tigo y Movistar, operación que fortalece la tendencia hacia la consolidación del mercado y modifica el equilibrio entre los principales operadores.

Este nuevo escenario no solo impacta la competencia entre compañías, sino que también abre interrogantes sobre la representación gremial del sector, en un momento en que las empresas amplían su rol más allá de la conectividad hacia servicios digitales, tecnología e infraestructura.

En su pronunciamiento, Asomóvil señaló que la industria continuará impulsando la inversión, la innovación y el desarrollo digital del país, ahora desde nuevos espacios de articulación y diálogo acordes con la evolución del ecosistema digital en Colombia.