IDEAM alerta sobre incremento de lluvias por sistema tropical: pronóstico clima del 20 al 24 octubre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) comunicó que se prevé un notable incremento en las precipitaciones para la semana del 20 al 24 de octubre de 2025, asociado a un sistema de onda tropical que se monitorea en el mar Caribe. Este fenómeno potencializará las lluvias en gran parte del territorio nacional, con especial intensidad a mitad de semana.

A diferencia de semanas anteriores, el pronóstico del IDEAM para los próximos cinco días está marcado por la influencia de la onda tropical AL98, un sistema que se desplaza por el Caribe y que muestra potencial de desarrollo. Este patrón climático reforzará la temporada de lluvias, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, generando acumulados significativos de precipitación.

Pronóstico del clima 20 al 24 de octubre: así Impactará el sistema tropical

El incremento de lluvias no será uniforme. El IDEAM proporcionó un desglose diario que permite a la ciudadanía anticiparse y tomar las precauciones necesarias.

Lunes 20 de octubre: La semana inicia con un aumento de la nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas en departamentos como La Guajira, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca y la región Andina. El archipiélago de San Andrés y Providencia también experimentará tormentas intermitentes.

Pronóstico para Bogotá: atención el viernes

Para la capital del país, el IDEAM prevé condiciones entre parcial y mayormente nubladas durante la semana, con lluvias ocasionales que se presentarán, principalmente, hacia el final de la mañana y en horas de la tarde. Se espera que el día de lluvias más intensas en Bogotá sea el viernes 24 de octubre.

