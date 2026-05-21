Avanza proceso para llevar internet a 139 municipios

El Ministerio TIC informó que ya cerró la etapa de recepción de solicitudes para asignar permisos de uso del espectro radioeléctrico en la banda de 900 MHz, proceso con el que se busca ampliar la cobertura de internet en municipios donde la conectividad sigue siendo limitada o inexistente.

Según informó la entidad, se recibieron 35 solicitudes por parte de 30 interesados, entre operadores de internet y comunidades organizadas, para llevar conectividad a 139 municipios ubicados en 26 departamentos del país.

De acuerdo con el Ministerio TIC, las solicitudes hacen parte de los procesos de selección para otorgar permisos de uso de esta banda del espectro radioeléctrico, utilizada para servicios de telecomunicaciones y conectividad.

Comunidades y operadores buscan llegar a zonas apartadas

Dentro de las solicitudes recibidas, 12 corresponden a comunidades organizadas interesadas en convertirse en Juntas de Internet o Comunidades de Conectividad. Estas peticiones fueron presentadas en municipios de Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Sucre y Valle del Cauca.

Por su parte, 18 operadores de telecomunicaciones presentaron 23 solicitudes para conectar 142 sitios ubicados en 127 municipios del país. Entre los departamentos incluidos aparecen Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Casanare, Boyacá, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Chocó, Guainía, Vaupés, Meta, Guaviare, Putumayo y Cesar, entre otros.

Tras el cierre de esta etapa, el Ministerio TIC iniciará el análisis de cumplimiento de condiciones por parte de los solicitantes para continuar con el proceso de asignación de permisos de uso del espectro.

¿Qué permitirá la banda de 900 MHz?

Según explicó el Ministerio TIC, la banda de 900 MHz tiene características técnicas que facilitan una mayor cobertura y alcance de señal, especialmente en territorios con barreras geográficas o grandes distancias entre poblaciones.

La entidad indicó que este espectro permite una mejor propagación de señal y mayor capacidad de penetración frente a otras bandas, por lo que podría facilitar la conectividad en municipios rurales o apartados donde actualmente el acceso a internet sigue siendo limitado.

Con este proceso, el Ministerio TIC busca avanzar en la asignación de permisos para ampliar la conectividad en regiones donde todavía persisten dificultades de acceso a internet y cobertura de señal. Sin embargo, cabe resaltar, que esto sigue siendo un proceso de evaluación, ya que en muchas regiones o lugares del páís la infraestructrura es limitada, por lo que aún estariamos hablando de gran parte de barreras en el acceso a señal y por ende, internet.