¿Cuándo aplica una incapacidad retroactiva? Cubre período anterior a la fecha en que se emite / bymuratdeniz

En Colombia, existe una figura poco conocida pero crucial para proteger a los trabajadores que, por fuerza mayor, no pudieron tramitar a tiempo su licencia médica. Se llama incapacidad retroactiva y aquí le contamos todo lo que necesita saber sobre ella, en un lenguaje sencillo y práctico.

Imagínese esta situación: cae gravemente enfermo, sufre un accidente o atraviesa una crisis de salud que le impide, literalmente, salir de su casa o incluso pensar con claridad. Pasados unos días, cuando por fin logra recibir atención médica, se da cuenta de que ha faltado al trabajo sin tener un documento que justifique su ausencia. Surge la pregunta inevitable: ¿ese tiempo perdido se fue para siempre? ¿Perdió su salario por esos días?

La respuesta, en casos muy específicos, es no. La incapacidad retroactiva es la solución legal y excepcional diseñada para amparar esos períodos de ausencia laboral que ya ocurrieron, cubriendo días anteriores a la fecha en la que el médico le entrega el certificado en sus manos.

Sin embargo, es fundamental entender que esta no es la regla, sino la excepción. El sistema de salud colombiano es muy estricto y, por lo general, prohíbe que las incapacidades tengan efectos hacia atrás. Pero la ley, comprendiendo que la vida no es perfecta y las emergencias existen, ha definido unos escenarios muy concretos donde sí es posible.

¿En qué situaciones excepcionales aplica la incapacidad retroactiva?

La clave para que un médico pueda expedir una incapacidad que cubra días ya pasados está en una sola palabra: imposibilidad. Usted debe demostrar, a través de la justificación médica, que existió una razón de peso que le impidió físicamente o mentalmente acudir a una consulta o solicitar el certificado en el momento en que inició su enfermedad.

La normativa colombiana, basada en decretos como el 1427 de 2022, divide estas situaciones excepcionales en dos categorías, con límites de tiempo muy diferentes:

1. Casos graves: hasta 30 días de retroactividad

Esta es la figura de mayor alcance y está reservada para situaciones de salud realmente críticas que comprometen la capacidad de la persona para actuar por su propia voluntad. Para que aplique, la incapacidad debe ser expedida exclusivamente por un médico especialista, no por un médico general.

¿Qué casos califican aquí?

Hospitalizaciones y urgencias: Si usted fue ingresado a un servicio de urgencias o fue hospitalizado, y la incapacidad se genera después de ese evento, puede cubrir el tiempo desde que inició la emergencia.

Si usted fue ingresado a un servicio de urgencias o fue hospitalizado, y la incapacidad se genera después de ese evento, puede cubrir el tiempo desde que inició la emergencia. Problemas de salud mental severos: Situaciones donde la persona sufre de confusión mental, desorientación (no saber dónde está, quién es o en qué fecha vive), pérdida de memoria grave o alteraciones psíquicas profundas causadas por una patología, un trauma o una intoxicación. En estos estados, es evidente que la persona no está en condiciones de tramitar nada.

Situaciones donde la persona sufre de confusión mental, desorientación (no saber dónde está, quién es o en qué fecha vive), pérdida de memoria grave o alteraciones psíquicas profundas causadas por una patología, un trauma o una intoxicación. En estos estados, es evidente que la persona no está en condiciones de tramitar nada. Eventos catastróficos o terroristas: Víctimas de atentados, accidentes masivos o situaciones de violencia que generen un shock o imposibilidad física de movilizarse.

Víctimas de atentados, accidentes masivos o situaciones de violencia que generen un shock o imposibilidad física de movilizarse. Accidentes laborales severos: Cuando un accidente de trabajo causa politraumatismos o lesiones tan graves que el trabajador queda incapacitado para gestionar su propia documentación médica de inmediato.

En todos estos escenarios, el médico especialista puede emitir una incapacidad que retroceda hasta un máximo de 30 días calendario anteriores a la fecha de la consulta donde se expide.

2. Casos ambulatorios justificados: hasta 3 días de retroactividad

Esta es la categoría para situaciones más comunes, pero aún así, debe existir una justificación poderosa. Aplica para pacientes que no fueron hospitalizados pero que, por la naturaleza de su enfermedad, les fue imposible asistir al médico.

¿Qué casos califican aquí?

Enfermedades incapacitantes de corta duración pero muy intensas, como un cuadro viral agudo con fiebre alta y postración que le impidió levantarse de la cama durante un par de días.

Dolencias que, sin requerir hospitalización, limitan completamente la movilidad de la persona, como un lumbago agudo que literalmente no le permite caminar o viajar hasta una clínica.

En estos casos, el médico tratante (que puede ser general o especialista) debe dejar una constancia expresa y muy detallada en la historia clínica, explicando por qué el paciente no pudo acudir antes. La retroactividad no puede superar los 3 días calendario.

¿Cómo asegurarse de que la incapacidad retroactiva sea válida y le paguen?

Que el médico le expida la incapacidad retroactiva es el primer paso, pero para que la EPS o la ARL (en caso de accidente laboral) reconozcan esos días y le paguen el auxilio económico, se deben cumplir requisitos indispensables:

La historia clínica es la prueba reina: El expediente médico debe ser claro y contundente. No basta con que el médico escriba “aplica retroactividad”. Debe describir los síntomas, la evolución y, lo más importante, la razón específica por la cual usted no pudo solicitar la incapacidad en la fecha de inicio de la enfermedad. Esta es la evidencia que revisará la EPS. Respetar los límites de tiempo: Un error común es que el médico extienda la retroactividad más allá de los 3 o 30 días permitidos. Si lo hace, la EPS muy probablemente rechazará el pago de los días que excedan el límite legal. El médico correcto: Recuerde, para una retroactividad de hasta 30 días, solo un médico especialista tiene la facultad para firmar ese certificado. Una incapacidad retroactiva de 30 días expedida por un médico general será inválida.

Si usted se encuentra en una de estas situaciones excepcionales, comuníquele claramente al médico todos los hechos para que, si su caso califica, pueda quedar amparado y no pierda el sustento por los días que, de manera justificada, no pudo trabajar.