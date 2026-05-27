Gobierno abre piloto de internet satelital para conectar a las zonas más apartadas del país

El Gobierno Nacional abrió una convocatoria para poner a prueba proyectos de internet satelital en las zonas más apartadas de Colombia, la cual prevee acelerar la llegada de conectividad a regiones donde las redes tradicionales aún no logran operar.

El proyecto es liderada por el Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), y permitirá que operadores y empresas de telecomunicaciones experimenten nuevas tecnologías y modelos de servicio bajo condiciones regulatorias especiales y supervisadas.

Este, hace parte del primer Sandbox Regulatorio Sectorial, un mecanismo que permitirá flexibilizar temporalmente algunas reglas para que las compañías puedan probar soluciones innovadoras de conectividad en territorios rurales y de difícil acceso.

La convocarotia de las diferentes entidades aliadas del Gobierno se concentra en internet satelital, una tecnología que viene ganando protagonismo como alternativa para llevar conexión a zonas donde la fibra óptica y las redes terrestres enfrentan barreras geográficas, altos costos de infraestructura y dificultades de acceso.

Internet satelital creció más de 119 % en Colombia

Según lo documento, se evidencia un crecimiento acelerado de este tipo de conectividad en el país. Según cifras oficiales, Colombia alcanzó 56.793 accesos a internet satelital en 2024, lo que representó un aumento del 119,2 % frente al año anterior.

Las entidades señalaron que tecnologías como satélites de órbita baja, acceso fijo satelital y sistemas de backhaul se están convirtiendo en alternativas clave para conectar comunidades donde históricamente persisten las mayores brechas digitales.

Además de ampliar cobertura, el Gobierno basca que las pruebas permitan recopilar información para evaluar futuros cambios regulatorios y nuevas políticas públicas en materia de conectividad digital.

¿Quiénes podrán participar?

La convocatoria está dirigida a operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan proyectos o soluciones de internet satelital listos para ser probados, especialmente como se ha mencionado en zonas rurales, apartadas o de difícil acceso.

Las propuestas podrán incluir diferentes tecnologías satelitales y nuevos modelos de conectividad orientados a ampliar cobertura y mejorar el acceso a internet en regiones con limitaciones de infraestructura.

Por lo que las empresas interesadas deberán presentar sus proyectos a través del micrositio habilitado por MinTIC para el Sandbox Regulatorio Sectorial. Allí deberán diligenciar formularios con información técnica, jurídica y operativa de las propuestas.

Entre los requisitos exigidos están:

Información legal y habilitación como operador.

Descripción técnica de la solución satelital.

Cobertura y población beneficiada.

Necesidades de espectro e infraestructura.

Explicación sobre por qué el proyecto requiere flexibilidades regulatorias para desarrollarse.

Las autoridades evaluarán aspectos como innovación, necesidad del proyecto, beneficios para los usuarios y experiencia del operador.

Fechas clave que debe que tener en cuenta

Cierre de recepción de propuestas: 30 de junio de 2026.

Publicación preliminar de habilitados: 13 de julio.

Publicación definitiva de habilitados: 20 de agosto.

Los proyectos seleccionados pasarán posteriormente a una fase de experimentación supervisada por MinTIC, CRC y ANE, mientras las entidades monitorean resultados, riesgos y posibles impactos para futuras decisiones regulatorias del sector TIC.