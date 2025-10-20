Famosa pizzería se declaró en bancarrota, 68 tiendas dejan de funcionar: ¿Qué pasará en Colombia?

Los amantes de la pizza hoy presencian cómo una de las más grandes pizzerías del mundo cerró más de 68 restaurantes. Pizza Hut, la pizzería nacida en Estados Unidos en 1958 se declaró en Bancarrota en el Reino Unido, dejando sin trabajo de forma inmediata a cientos de miles de trabajadores que laboraban en sus establecimientos.

Esto se da después de que el dueño de la marca, Yum! Brands, lograra cerrar un trato para que por lo menos 64 esteblecimientos pudieran seguir operando. Sin embargo, los servicios de delivery y takeaway (domicilios y pedir para llevar) no se verán afectados por el colapso estrepitoso de la marca en el Reino Unido.

¿Qué pasó con Pizza Hut para declararse en bancaarrota?

Una nueva empresa, creada expresamente para la operación, se hizo con la gestión de las pizzerías Pizza Hut en territorio británico a principios del año pasado. Esta maniobra de rescate se ejecutó mediante un procedimiento de insolvencia acelerado que permitió un traspaso inmediato.

La compañía que manejaba el negocio con anterioridad había entrado en colapso financiero, arrastrando un pasivo de alrededor de cuarenta millones de libras esterlinas con una firma de capitales privados.

Sin embargo, la situación de la nueva gestora ha dado un giro crítico recientemente. El fisco británico ha interpuesto una demanda para forzar su disolución. Esta acción legal es el último recurso de la agencia tributaria y solo se presenta cuando una organización acumula deudas fiscales y se muestra inoperante ante los requerimientos de pago.

De prosperar esta petición, la compañía podría verse abocada al cese de su actividad y a una liquidación de sus bienes para saldar la deuda contraída con el erario público.

¿Qué pasará con Pizza Hut en Colombia?

En redes sociales las personas se preguntan si estas noticias afectarán la operación de Pizza Hut en Colombia, sin embargo la compañía no ha emitido aún algún comunicado sobre los establecimientos en Colombia.

Esto se debe a que el franquiciado principal y operador de Pizza Hut en Colombia es la empresa española Food Delivery Brands. En 2024, Yum1 Brands (matriz de Pizza Hut) le cedió al conglomerado español los derechos de las marcas Jeno’s y Telepizza en Colombia y Chile.

Aunque Food Delivery Brands gestiona las operaciones en Colombia, la marca global Pizza Hut pertenece a la multinacional estadounidense Yum! Brands, Inc.. Yum! Brands, que también posee otras cadenas como KFC y Taco Bell, supervisa la red de franquicias a nivel mundial.

En primera instancia, los cierres de tiendas de Pizza Hut en el Reino Unido no deberían afectar la operación en Colombia. Aunque la matriz global, Yum! Brands, es la misma, la gestión de la franquicia es independiente en cada mercado. La situación en el Reino Unido se debe a problemas financieros específicos de sus operadores, que no están relacionados con los de Colombia.

