¿Tambalea la paz en Gaza?, Israel ha matado 97 palestinos desde inicio de tregua

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego que impulsó entre Israel y Hamás sigue en vigor, luego de que las fuerzas armadas israelíes lanzaron varios ataques en Gaza ante la aparente violación de la tregua por parte del grupo palestino.

El mandatario sugirió además que los líderes de Hamás no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a “algunos rebeldes entre ellos”.

“Pero de cualquier manera, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero adecuadamente. Queremos asegurarnos de que sea muy pacífico con Hamás (...) Han sido bastante revoltosos. Han estado disparando y creemos que quizá el liderazgo no está involucrado en eso”, agregó.

Poco antes de las declaraciones de Trump, su vicepresidente JD Vance minimizó la renovada violencia en Gaza al decir a reporteros que habría “altibajos” en la tregua.

“Hamás va a disparar contra Israel. Israel tendrá que responder”, señaló.

“Así que pensamos que tiene la mejor oportunidad para una paz sostenible. Pero incluso si hace eso, tendrá altibajos, y vamos a tener que monitorear la situación”, añadió.

La tregua en el territorio palestino, que entró en vigor el 10 de octubre, detuvo más de dos años de devastadora guerra que ha cobrado decenas de miles de vidas y ha reducido gran parte de Gaza a escombros, después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Israel sigue bombardeando palestinos

Al menos 97 gazatíes han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado día 10 de octubre, denunció a última hora del domingo el Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza.

“Afirmamos que la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 80 violaciones documentadas hasta el domingo”, detalló la Oficina de Prensa del Gobierno.

Entre las citadas violaciones enumera disparos directos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y la detención de varios civiles, entre otras.

“Esto constituye una flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario”, añadió.

Escombros de Gaza. Foto: Christopher Furlong/Getty Images / Christopher Furlong Ampliar

Entre los muertos desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado día 10 al mediodía, hay once miembros de una misma familia -entre ellos siete niños de 5 y 13 años- cuyo vehículo fue bombardeado por Israel el día 17.

Según una investigación publicada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), la familia se trasladaba del sur de la Franja de Gaza a la ciudad de Gaza en un vehículo descapotable, lo que “indica claramente su carácter civil”, detalló el grupo.

Solo ayer, al menos 35 palestinos murieron en decenas de bombardeos en diferentes zonas de la Franja de Gaza, según un recuento de informadores gazatíes con datos de las morgues de los hospitales.

Reabren pasos de ayudas

Israel reabrió el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom, en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria, aseguró a EFE el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

Camiones con ayuda humanitaria entran en Gaza. Foto: Ahmed Sayed/Anadolu via Getty Images. / Anadolu Ampliar

“Siguiendo una directiva del escalón político, el cruce de Rafah permanecerá cerrado al movimiento de personas hasta nuevo aviso”, recogió el comunicado de la organización; que no hizo alusión a cuándo podría facilitarse la entrada de ayuda por este punto de unión entre Gaza y Egipto.

Israel cerró ayer domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró, como represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave. El Ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la Franja, matando a unas 45 personas, confirmó Sanidad gazatí a EFE.

Según la prensa israelí, el Gobierno decidió paralizar el acceso de bienes básicos a Gaza como comida, medicinas o combustible, a sugerencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que acusó a los islamistas de haber violado el acuerdo de alto el fuego.