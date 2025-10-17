Trump amenaza con acabar con Hamás si no dejan de matar presuntos colaboradores de Israel en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “ir y matar” a los milicianos de Hamás en la Franja de Gaza si el movimiento islamista “continúa matando gente” en el enclave.

En su red, Truth Social, Trump escribió: “Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (para un cese del fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos”.

Este mensaje se debe a la difusión de un video de Hamás que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos “colaboradores” de Israel en plena calle en Ciudad de Gaza el pasado martes.

No obstante, el mensaje de Trump contrasta con sus propias declaraciones tras la publicación de dicho video: dijo que las acciones de Hamás “no le preocupaban mucho”, calificando estas ejecuciones como “asesinatos de pandilleros”. Había afirmado que no se necesitaba de una intervención del ejército estadounidense en Gaza.

El Gobierno estadounidense busca calmar las aguas por el retraso en la entrega de los cautivos fallecidos por parte de Hamás: Israel ha amenazado con retomar su ofensiva en Gaza hasta que la organización islamista devuelva los cuerpos de, al menos, 18 exrehenes.

Sin embargo, el almirante Brad Cooper, principal comandante de EE. UU. en Oriente Medio, exigió a Hamás que deje de disparar contra civiles palestinos y se adhiera al plan de Trump.

Desde la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, en virtud del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos propuesto por Estados Unidos, Hamás ha reforzado su control sobre las ciudades devastadas, lanzando una ofensiva y ejecutando en la calle a presuntos colaboradores con Israel.

Se espera que el paso de Rafah sea abierto el domingo para la entrada de ayuda

Por otro lado, el canciller israelí, Gideon Saar, indicó que el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto reabrirá “probablemente el domingo”.

“Estamos realizando todos los preparativos y acuerdos para ello. Espero que se abra, se ha hecho todo lo posible para que así sea”, declaró al margen de una reunión de ministros en Nápoles, al sur de Italia.

Además de “reanudar combates” en Gaza, el Gobierno israelí ha amenazado con no permitir la reapertura del paso, restringiendo la entrada de ayuda humanitaria, aunque el secretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, resaltó la “urgencia total” en el enclave palestino.

A su vez, se han registrado nuevos ataques de Israel en la Franja de Gaza, con un saldo de 23 muertos según EFE desde la entrada en vigor del alto al fuego firmado el pasado viernes 10 de octubre.