“El ejército nazi de ocupación causó que los cuerpos quedaran enterrados bajo los escombros”: Hamás

Hamás calificó la suspensión de actividad de Cruz Roja en ciudad de Gaza de irresponsable . Foto: EFE.

A través de un comunicado, Hamás reafirmó su compromiso con el acuerdo firmado para suscribirse a la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, en Gaza, que incluye la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos.

No obstante, el movimiento islamista palestino asegura que ya entregó todos los cuerpos a los que pudo acceder y que la devolución de los cautivos fallecidos restantes “puede tomar algún tiempo, ya que algunos de estos cuerpos fueron enterrados en túneles destruidos por la ocupación, y otros aún están bajo los escombros de los edificios bombardeados y demolidos” por la ofensiva israelí a lo largo de los últimos dos años.

“El ejército nazi de ocupación que mató a estos prisioneros es el mismo que causó que quedaran enterrados bajo los escombros”, asevera Hamás.

Según el brazo armado de la organización islamista, “la extracción de los cuerpos restantes requiere equipos y dispositivos para remover los escombros”, que no están disponibles a causa de la “prohibición de la ocupación para su entrada”.

“Cualquier retraso en la entrega de los cuerpos es responsabilidad total del gobierno del (primer ministro, Benjamín) Netanyahu, que obstaculiza y prohíbe la provisión de los medios necesarios para ello”, indica Hamás.

Hamás rechaza las amenazas de Israel de restringir el paso de ayuda humanitaria por Rafah

Israel acusó a Hamás de violar el acuerdo de alto al fuego por el retraso en la entrega de todos los cautivos fallecidos.

El ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, amenazó con cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados.

Dentro del plan de paz acordado se establece la reapertura del paso de Rafah al sur de Gaza en zona fronteriza con Egipto. El Gobierno israelí estudia restringir la entrada de ayuda humanitaria por este paso, hasta que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos.

Al respecto, el movimiento islamista afirma que estas amenazas “reflejan el enfoque fascista de su gobierno para castigar a nuestro pueblo en Gaza y manipular el asunto humanitario para obtener ganancias políticas”.

Esto se suma a lo dicho por el ministro de Defensa, Israel Katz, el miércoles. Advirtió que su país retomará la ofensiva en la Franja de Gaza, si Hamás “rechaza respetar el acuerdo”, en relación con la entrega de los cuerpos de al menos 18 rehenes fallecidos restantes.

Cabe agregar que el brazo armado de la organización palestina ha entregado 10 ataúdes a la Cruz Roja, que a su vez, ya los transfirió a Israel. Sin embargo, el país bajo órdenes de Netanyahu dijo que uno de estos cuerpos no corresponde realmente a un exrehén.

Pese al alto al fuego, se han registrado nuevos ataques de Israel. Fuentes de los Hospitales Naser y Al Adwa confirmaron a EFE la muerte de 23 gazatíes desde la entrada en vigor del acuerdo el pasado viernes, 10 de octubre.

Expertos turcos ayudarán a encontrar cadáveres en Gaza

Durante las negociaciones en Egipto se previó que la recuperación de los cuerpos de algunos rehenes sería un proceso complejo. Por tanto, se estableció la creación de un equipo internacional de apoyo con la participación de los países mediadores.

En relación con esto, Turquía ha desplegado docenas de especialistas en socorro en casos de desastre para ayudar a buscar cadáveres bajo las montañas de escombros en Gaza.

No obstante, las familias de los muertos están furiosas por el retraso de Hamás en entregar los restos de sus seres queridos.

El principal grupo de campaña que aboga por las familias de los rehenes exigió a Israel que “detenga inmediatamente la implementación de cualquier etapa adicional del acuerdo mientras Hamás continúe violando flagrantemente sus obligaciones respecto al retorno de todos los rehenes y los restos de las víctimas”.