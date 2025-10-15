Israel amenaza con retomar su ofensiva en Gaza si Hamás no entrega a todos los rehenes fallecidos

FRANJA DE GAZA 02/11/2024.- Imagen cedida de la operación del Ejército israelí en la franja de Gaza. El Ejército de Israel atacó más de 120 "objetivos" de los islamistas de Hamás en Gaza y de Hizbulá en el Líbano, donde además mató a dos comandantes, según un comunicado castrense, tras una jornada mortífera en el enclave palestino en la fuentes médicas registraron más de 80 muertos. EFE/ Ejército de Israel SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ejército de Israel ( EFE )

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país retomará la ofensiva en la Franja de Gaza, si Hamás “rechaza respetar el acuerdo”, en relación con la entrega de los cuerpos de al menos 18 rehenes fallecidos restantes. Así se dio a conocer a través de un comunicado oficial compartido por su oficina.

Katz indica que Israel actuaría en coordinación con Estados Unidos para “reanudar los combates” y conseguir una “derrota total de Hamás”, tal como señala el comunicado.

Así reaccionó el ministro israelí al anuncio del grupo islamista palestino, que dijo haber entregado todos los restos de los rehenes en Gaza a los que pudo acceder. Según Katz, esto consiste en una violación del acuerdo que estipula que “Hamás debe entregar todos los rehenes muertos que tenga”.

No obstante, durante las propias conversaciones indirectas en Egipto, se estableció la creación de un equipo internacional que apoyase la búsqueda de los restos de los cautivos fallecidos, previendo la complejidad del proceso. Los países mediadores, Egipto, Qatar, Estados Unidos y Turquía, integrarían este equipo.

¿Cómo va la entrega de rehenes fallecidos por parte de Hamás?

Israel recibió dos nuevos ataúdes entregados por Hamás a la Cruz Roja este miércoles, 15 de octubre. Así, la cuenta de rehenes fallecidos devueltos por el brazo armado de la organización palestina asciende a 10 de 28. No obstante, el país bajo órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, denunció que uno de los cuerpos no corresponde a un exrehén.

Cabe agregar que Hamás entregó los 20 cautivos que permanecían con vida justo después de suscribirse a la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, a inicios de esta semana. A cambio, Israel liberó a unos dos mil prisioneros palestinos.

Además, Israel ha devuelto a 90 palestinos muertos. En el plan de Trump se establece que, por cada rehén fallecido entregado por Hamás, el país hebreo hace lo propio con 15 palestinos sin vida.

Israel continúa atacando la Franja de Gaza

Pese al alto al fuego acordado en esta etapa del plan de paz, la Defensa Civil de Gaza reportó que once palestinos murieron entre el martes y el miércoles a causa de nuevos ataques israelíes.

Las Fuerzas de Defensa del país hebreo dijeron que los gazatíes muertos violaron la denominada “línea amarilla” acordada en el plan de alto el fuego entre Israel y Hamás, que marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de Gaza.

De otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, amenazó con cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

Esto se relaciona con la reapertura del paso en Rafah, al sur de Gaza, en zona fronteriza con Egipto, para la entrada de ayuda humanitaria. Israel estudia restringir el ingreso hasta que Hamás devuelva a todos los rehenes fallecidos.

Entretanto, el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, pidió a Israel abrir “inmediatamente” los accesos a la Franja de Gaza en el marco del acuerdo alcanzado, subrayando la “urgencia” total, en una entrevista con la AFP.