Congresista demócrata agradece a gobierno colombiano por esfuerzos en la liberación Elkana Bohbot

Durante un evento en la residencia del embajador de Colombia en Washington DC, en el marco del mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, el congresista demócrata Adriano Espaillat, agradeció al gobierno de Gustavo Petro y al embajador de Daniel García-Peña por los esfuerzos de Colombia en la liberación del colombo-israelí Elkana Bohbot en las últimas horas en Gaza.

Espaillat, quien preside el Congressional Hispanic Caucus, un grupo de miembros del Congreso que reúne a los legisladores hispanos del Capitolio, aseguró que “ellos jugaron un papel fundamental para facilitar las comunicaciones entre él y sus familiares”.

El representante también destacó la iniciativa de Gustavo Petro por otorgarle la nacionalidad colombiana a Bohbot, lo que habría permitido que el Gobierno intermediaria en las negociaciones para liberar al rehén y dar soporte a sus familiares.

“Él es un ciudadano colombiano, luego de que le fuera otorgada su ciudadanía por el presidente Gustavo Petro. Nuestra oficina para asegurarnos de que su familia tuviera algún nivel de comunicación en medio de esta horrenda experiencia, y estamos felices que fuera liberado el día de ayer, gracias por sus esfuerzos”, concluyó el congresista.

Bohbot permaneció dos años secuestrado por Hamas, y fue liberado el lunes junto con otros 20 rehenes israelíes, tras la firma de la primera fase de un plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Esta declaración de Espaillat, ocurrió durante un encuentro entre el embajador García. Peña y varios legisladores demócratas entre ellos, Darren Soto, Delia Ramírez, Gabe Vásquez, Sam Liccardo, Robert Menéndez Jr. y Teresa Leger, que destacó la cooperación bilateral y los aportes de la cultura colombiana a la diplomacia. Al evento también asistieron los embajadores Ángeles Moreno Bau, de España, y Hugo Beteta, de Guatemala.

Durante su intervención, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García-Peña, afirmó que “nuestra diplomacia cultural fortalece la confianza, reafirma valores compartidos y proyecta la imagen país desde el diálogo y la diversidad. Colombia y Estados Unidos comparten una relación que evoluciona y se consolida en la cooperación, la convergencia de intereses y una visión de futuro compartida”, dijo el embajador.