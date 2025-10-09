Los rehenes israelíes serán liberados el lunes y Gaza será reconstruida, dice Donald Trump

Israel aceptó la propuesta de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Foto: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que “Gaza será reconstruida”.

Así lo reveló durante una entrevista en la cadena Fox News, donde afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados por Israel y Hamás, los rehenes serán liberados al inicio de la próxima semana.

A través de una intervención telefónica, el mandatario sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, tras el acuerdo para implementar la primera fase del plan de paz que incluye el intercambio de prisioneros, al igual que la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos.

“Gaza será reconstruida”: Donald Trump

Por otra parte, el jefe de Estado norteamericano señaló que EE. UU. “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

“El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Irán “bendijo” la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de la confirmación oficial la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar y Turquía, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz, por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.