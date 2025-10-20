Ejército mantiene operaciones militares en Briceño tras desplazamiento de cerca de 2.000 personas

Las familias desplazadas llegaron hasta la zona urbana de Briceño en busca de protección y seguridad. Foto: Cortesía.

La crisis humanitaria en Briceño, en el norte de Antioquia, continúa agravándose por las amenazas y el constreñimiento de las disidencias del frente 36 de las Farc. Según reportes de las autoridades locales, cerca de 2.000 personas han sido desplazadas de al menos 22 veredas del municipio.

Ante la situación, el Ejército Nacional informó que mantiene operaciones militares a través de las unidades de la Cuarta Brigada, adscritas a la Séptima División, con el propósito de frenar el accionar de los grupos armados organizados y proteger a la población civil.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Carlos Eduardo Caicedo, detalló que “continúan desarrollando operaciones militares contrarrestando el actuar delictivo de estos grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población”.

Piden ayuda humanitaria

Las tropas adelantan patrullajes y controles en zonas rurales con el fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y permitir el retorno seguro de las familias a sus veredas.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, advirtió que el municipio ya superó su capacidad de atención. Las familias están siendo albergadas en colegios, parques educativos, el coliseo y la parroquia, mientras la administración local gestiona apoyo de municipios vecinos para el envío de kits de aseo, colchonetas y alimentos.

Las autoridades locales insisten en la presencia urgente del Ejército para asegurar las zonas rurales, pues las familias desplazadas temen volver a sus veredas por el riesgo de nuevos enfrentamientos.