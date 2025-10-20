Metro de Medellín suspende servicio entre Poblado y Aguacatala por socavación en la vía férrea

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín informó que desde las 8:59 a. m. de este lunes la línea A presenta suspensión parcial entre las estaciones Poblado y Aguacatala, debido a una socavación en la vía férrea registrada cerca de la estación Poblado.

Por esta razón, el sistema presta servicio en dos tramos:

Niquía – Poblado

Aguacatala – La Estrella

La interrupción impide la conexión directa entre el sur y el centro de la ciudad en este sector del corredor férreo.

Evaluación de la emergencia

En el lugar de la novedad se encuentran equipos del Metro de Medellín, junto con personal de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes adelantan inspecciones técnicas para determinar la magnitud de la socavación y las acciones necesarias para restablecer la operación normal.

Recomendaciones para los usuarios

El Metro invitó a los pasajeros a estar atentos a sus canales oficiales de información, donde se actualizarán las medidas de operación y el avance de las labores en el tramo afectado.