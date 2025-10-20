Intervendrán 34 bóvedas en el cementerio de Barbosa para recuperar cuerpos de personas desaparecidas

Entre el 20 y el 24 de octubre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) iniciará la intervención de 34 bóvedas en el cementerio Jardines de la Paz de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, con el objetivo de recuperar cuerpos no identificados que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado.

Wilson Gómez, investigador de la Unidad de Búsqueda en Antioquia, detalló que la primera fase de intervención forense dentro del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá identificó en este camposanto 126 sitios de interés y tres celdas de custodia donde podrían reposar personas desaparecidas entre 1995 y 2016.

De acuerdo con la investigación humanitaria, el 70 % de los cuerpos no identificados son de hombres, el 24 % de mujeres, y el 6 % restante aún no tiene determinado su sexo. La mayoría fueron hallados en alto estado de deterioro, arrastrados por el río Porce o abandonados a campo abierto, especialmente en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe y en la ruta hacia Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

La entidad también estableció que en este cementerio reposarían cuerpos de personas desaparecidas en hechos ocurridos en Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Caldas, Envigado, Sabaneta e Itagüí.

Muestras de ADN

Durante los días de intervención, la Unidad de Búsqueda instó a las familias que sospechen que sus seres queridos puedan estar sepultados en el cementerio de Barbosa a acercarse entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m. para registrar su solicitud de búsqueda y aportar una muestra de ADN.

También pueden acudir a la oficina territorial de la UBPD en Medellín, ubicada en la carrera 50 # 50-14, edificio Banco Popular, piso 9, en el sector del Parque de Berrío.

El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá tiene registradas 5.438 personas desaparecidas, mientras que en Antioquia la cifra asciende a 25.548 y, a nivel nacional, a 132.877.