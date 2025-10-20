Estadounidense con circular roja de Interpol por fraude, fue capturado en Medellín

Captura de estadounidense con circular roja de INTERPOL en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Un ciudadano estadounidense identificado como Bryce Garrett Cleveland fue capturado en Medellín gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el grupo de INTERPOL y Migración Colombia.

El extranjero era requerido mediante notificación roja de INTERPOL por su presunta responsabilidad en varios delitos de fraude cometidos en Estados Unidos.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, quien destacó que la captura se logró en el marco de las acciones articuladas entre las autoridades locales y nacionales para fortalecer la seguridad en la ciudad.

“La instrucción de nuestro alcalde, @FicoGutierrez, ha sido clara: no paramos y vamos a seguir tras los delincuentes. Esta captura envía un mensaje contundente: en Medellín no hay espacio para criminales ni estructuras delincuenciales que pretendan operar impunemente”, señaló Villa en su cuenta de X.

El ciudadano detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites de extradición correspondientes.

Según el reporte de las autoridades, en lo corrido del 2025 ya son 30 las personas capturadas en Medellín con circular roja de INTERPOL, por diferentes delitos.