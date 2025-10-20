Yarumal enviará ayudas humanitarias a Briceño tras desplazamiento de más de 2.000 personas

Briceño, Antioquia

Por el desborde de la capacidad de atención del municipio de Briceño en el norte de Antioquia, tras el desplazamiento de cerca de 2.000 personas que huyeron de sus veredas por las amenazas y la presión del frente 36 de las disidencias de las FARC, municipios vecinos se unirán a la recolección de ayudas humanitarias.

La Alcaldía de Yarumal respondió al llamado de solidaridad y activó una campaña para recolectar donaciones que serán enviadas en las próximas horas a Briceño. La administración municipal dispuso un punto de acopio en el primer piso de la alcaldía, donde se recibirán aportes hasta el mediodía del 20 de octubre. Entre los elementos solicitados se encuentran artículos de aseo personal como papel higiénico, pasta y cepillos dentales, toallas corporales e higiénicas y jabón.

Por su parte, en Briceño las donaciones oficiales se canalizan a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que está recibiendo colchonetas, sábanas, toallas y alimentos no perecederos. Las autoridades locales hacen énfasis en que estos insumos son fundamentales para atender a las familias que hoy permanecen albergadas en instituciones educativas, parques educativos y otros espacios adaptados de emergencia.

Escalada de violencia en Briceño

El desplazamiento masivo ha generado preocupación entre las autoridades departamentales, que evalúan nuevas medidas de apoyo y seguridad en la zona. La situación de inseguridad se concentra en el área rural, afectando a los corregimientos de Las Auras, Travesías y Pueblo Nuevo.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, alias “Chejo”, uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias de las FARC en el norte de Antioquia, estaría detrás de las intimidaciones que provocaron la salida de los campesinos hacia el casco urbano. Mientras tanto, el Ejército Nacional mantiene operaciones militares en la zona para contener la escalada de violencia y garantizar el retorno seguro de las comunidades.