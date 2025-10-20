Abstencionismo del 81.61% opaca elecciones de Consejos Municipales de Juventud en Córdoba

Montería

Una vez más el abstencionismo fue el protagonista indiscutible en las elecciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Córdoba.

De un potencial electoral de 450 mil 904 personas habilitadas para votar, solamente 82 mil 966 acudieron a las urnas, lo que se traduce en una participación mínima del 18.39 por ciento.

Esta cifra deja la abstención en un abrumador 81.61 por ciento, un valor que, si bien es ligeramente menor al 83.87 por ciento registrado en el proceso electoral de hace cuatro años, confirma la dificultad para motivar la participación juvenil.

Existía la expectativa de que la proximidad con las elecciones al Congreso de la República reduciría de manera importante la abstención, pero los resultados concretos demostraron que esta proyección no se materializó.

Dos grupos con los mejores resultados

En la ciudad de Montería, con el cien por ciento de las mesas escrutadas, los resultados otorgaron el primer lugar al movimiento Respira Visión, el cual cuenta con el respaldo del grupo político del candidato al Senado Edgardo Espitia. Esta colectividad alcanzó 4.485 votos, que corresponden al 22.47 por ciento del total de papeletas válidas reportadas en el preconteo de la Registraduría.

La segunda fuerza fue el Partido Nuevo Liberalismo, dirigido por el diputado Gustavo Negrete Bonilla, que logró 2.491 sufragios, equivalentes al 12.48 por ciento.

El tercer puesto fue para el Partido Liberal con 2.365 votos, representando el 11.85 por ciento, seguido muy de cerca por la Corporación Para el Desarrollo y Fortalecimiento Social Cordefors, que consiguió 1.784 votos y un 8.94 por ciento de la votación.

Otras colectividades con representación significativa incluyen al Partido de la U, que reportó 1.648 sufragios (8.25%), y el Partido Mira, que alcanzó 1.561 votos (7.82%). Completando la lista aparecen el movimiento Paz a la Bien con 731 votos (3.66%), Pásala Bacano con 587 y el Partido Conservador con apenas 534 votos, que representan un 2.67 por ciento.

Cabe recordar que en municipios con más de cien mil habitantes como Montería, la elección define a diecisiete consejeros juveniles.

Balance de la Registraduría

Al cierre de la jornada, Magdelis Mogollón Seña, delegada de la Registraduría en Córdoba, ofreció un balance positivo destacando la concurrencia en los treinta municipios del departamento.

Mogollón Seña aseguró que, gracias a Dios, no se presentaron percances durante el desarrollo de la jornada, habilitándose todas las mesas en cada uno de los puestos de votación en el departamento de Córdoba sin ningún tipo de alteración.

Respecto a un video que circuló en redes sociales mostrando un incidente en una institución educativa del municipio de Montería, la delegada fue enfática en aclarar que “no obedece a un puesto de votación, es decir, cualquier hecho que se haya suscitado dentro de esta institución educativa no corresponde al desarrollo del proceso electoral, toda vez que no es un puesto habilitado de votación, no son funcionarios de la organización electoral”.

Concluyó señalando que sobre ese hecho particular, corresponderá a las autoridades competentes determinar cualquier causa.