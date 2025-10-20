Más de un millón y medio de jóvenes participaron en las elecciones de los Consejos de Juventud 2025

Colombia

Estas fueron las segundas elecciones de los Consejos de Juventud que se celebran en Colombia. En comparación con el proceso anterior, la participación aumentó de 1.279.961 votantes en 2021 a más de 1,5 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 18,44 %.

Del total de 11.702.436 jóvenes habilitados para votar, el 12,66 % ejerció su derecho al voto. Aunque el porcentaje de participación sigue siendo bajo, la Registraduría destacó que el incremento evidencia un mayor interés de la población joven en los espacios de representación política y ciudadana.

¿Cuáles son los resultados preliminares de esta contienda electoral?

Con el 99,98 % de las mesas informadas, los resultados fueron los siguientes:

Total votantes: 1.0501.070

• Partidos y movimientos políticos: 780.185 votos (53,35 %)

• Listas independientes: 411.679 votos (28,15 %)

• Procesos y prácticas organizativas: 270.398 votos (18,49 %)

La Registraduría precisó que los votos válidos alcanzaron el 97,45 %, mientras que los votos nulos se redujeron al 1,98 %, una disminución significativa frente al 23,11 % registrado en 2021.

Según la entidad, esta mejora se logró gracias al nuevo diseño de la tarjeta electoral, que facilitó la identificación de los logos y nombres de las listas, evitando confusiones al momento de marcar.

¿Cómo se vio el avance logístico?

Durante la jornada se instalaron 19.869 mesas de votación en todo el territorio nacional.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que el proceso de transmisión, digitalización y consolidación de los resultados se desarrolló con normalidad y dentro de los tiempos previstos.

¿Cuál es el TOP 5 de los municipios más votados?

Boyacá, Berbeo

Casanare, Recetor

Tubara, Atlántico

Palmar de Varela Atlántico

Fúquene, Cundinamarca

Cuales son los resultados por partidos políticos (según datos preliminares)

1. Partido Liberal Colombiano: 139.227 votos.

2. Partido Conservador: 91.597 votos.

3. Centro Democrático: 78.630 votos.

4. Cambio Radical: 73.326 votos.

5. Partido Verde: 61.227 votos.

6. Partido de la U: 53.826 votos.