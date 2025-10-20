Fallece Remberto Burgos de la Espriella, pilar de la neurología colombiana

Montería

El país enfrenta una pérdida irreparable con el fallecimiento del doctor Remberto Burgos de la Espriella, confirmado por su familia durante la madrugada de este lunes.

Considerado uno de los neurólogos más reconocidos de Colombia, su legado se extiende mucho más allá de su especialidad, tocando las vidas de pacientes, colegas y la sociedad en general. Su carisma, su precisión profesional y su generosidad para compartir el conocimiento científico lo consolidaron no solo como un médico muy querido, sino como una voz obligada de consulta en materias relacionados con el sistema de salud y la neurología.

El doctor Burgos, de origen monteriano, poseía unas credenciales académicas y profesionales de la más alta solvencia. Era miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, Miembro Honorario de la Academia de Cartagena, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía y había ejercido como presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía.

Su influencia se ejercía a través de múltiples canales. Como columnista habitual en diversos medios de comunicación, democratizaba el acceso a información médica compleja.

Explicó el caso de Miguel Uribe Turbay

Esta faceta se hizo especialmente visible en los últimos meses, cuando se convirtió en el doctor que explicó con detalle, día tras día, la situación médica de Miguel Uribe Turbay.

Aunque aclaraba que no era su médico tratante, el neurólogo aportó contexto, información y, crucialmente, esperanza, sobre un caso que mantuvo al país en vilo. Su capacidad para comunicar con claridad y empatía fue un sello distintivo de su carrera pública.

Más allá de su presencia en los medios, su labor fundamental se desarrolló en la formación de nuevas generaciones, siendo recordado como el maestro de varias generaciones de médicos. Asimismo, era autor de varios libros, padre de tres hijos y un esposo amoroso, dimensiones que completaban el perfil de un hombre integral.

Torrente de condolencias

La noticia de su deceso provocó un torrente de condolencias y reconocimientos desde los más altos niveles.

Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, expresó: “Lamento la pronta partida del Dr. Remberto Burgos. Nuestro departamento, y el país, pierden a un gran hombre, pero sobre todo a un gran profesional de la medicina. Un hombre de gran sensibilidad humana, quien nunca dudo en atender una consulta de quienes por diversos motivos no podían llegar a ser sus pacientes”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez compartió su “dolor muy grande” y definió al galeno como un “médico cordobés, científico, ser humano insuperable, patriota de todas las horas”.

Orlando Benítez Mora, exgobernador de Córdoba, añadió que Burgos era un “hombre integral referente de nuestra región” que complementaba sus conocimientos con una “férrea defensa del orgullo cordobés”. Estos testimonios oficiales se vieron acompañados por voces más personales que dan cuenta de su impacto directo.

Michel Halal Zarur, un administrador de empresas, escribió un emotivo homenaje: “Hoy falleció el médico que salvó mi vida, el que puso Dios en mi camino para que lo hiciera, el que me operó y siempre me siguió haciendo controles cada 6 meses hasta la fecha”.

Esta declaración resume el duelo de un país que pierde a un profesional excepcional, cuya excelencia técnica estaba indisolublemente unida a una profunda sensibilidad humana, dejando un vacío que será difícil de llenar en el panorama médico y social de Colombia.