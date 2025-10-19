De ser llamado “elefante blanco” a una realidad: así nació la Universidad del Sur de Montería

Montería

La ciudad de Montería vive un momento histórico con la puesta en marcha de la Universidad del Sur – Centro Integrado de Servicios (CIS), una obra emblemática que promete reconfigurar el panorama de la educación pública superior.

En un acto inaugural que contó con la presencia del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y del director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jorge Bula Escobar, el alcalde Hugo Kerguelén García celebró esta realización como un punto de inflexión para la comunidad.

El mandatario local destacó que este proyecto trasciende lo físico para convertirse en un símbolo de oportunidad. “No es solo una construcción, sino una oportunidad que transforma vidas y demuestra que cuando hay voluntad, la educación se convierte en legado”, afirmó Kerguelén durante la ceremonia.

El origen de esta transformadora iniciativa se remonta a una conversación sencilla pero poderosa. El alcalde recordó que la semilla de la Universidad del Sur se plantó en un diálogo entre el entonces candidato Carlos Ordosgoitia y un joven residente del sur de la ciudad.

Este estudiante relataba las enormes dificultades que enfrentaba para acceder a su educación, incluyendo largas caminatas y pasar hambre, con el fin de asistir a la Universidad de Córdoba. “De esa historia nació la idea de llevar la educación superior al sur de Montería”, expresó Kerguelén, subrayando cómo una anécdota personal catalizó un proyecto de gran envergadura.

La obra fue estructurada técnica y financieramente durante la administración municipal anterior, con una inversión inicial de 54.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Posteriormente, el proyecto recibió un impulso fundamental durante la gestión actual. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, en el año 2023 se destinaron 10.000 millones de pesos adicionales para la dotación y equipos del centro, recursos gestionados a través de la ESAP, institución que tendrá su sede dentro del campus.

Este respaldo fortaleció las capacidades de la infraestructura, asegurando que los estudiantes cuenten con tecnología y espacios educativos de primer nivel. Sin embargo, el camino hasta la inauguración no estuvo exento de obstáculos significativos.

El alcalde Kerguelén fue claro al señalar las adversidades superadas: “Este proyecto atravesó una pandemia y fue blanco de ataques politiqueros que lo llamaban elefante blanco”.

Frente a esos cuestionamientos, la Administración Municipal mantuvo su determinación. “Pero hoy demostramos que los elefantes blancos no existen; existen los proyectos con retos, y las soluciones aparecen cuando hay voluntad y compromiso”, declaró el mandatario, enfatizando que la materialización del CIS es la respuesta contundente al escepticismo.

La Universidad del Sur se erige, por tanto, como la máxima apuesta por la equidad territorial en Montería. Su impacto directo permitirá que miles de jóvenes del sur y de la zona rural accedan a educación superior de calidad cerca de sus hogares, eliminando barreras críticas como los altos costos de transporte y la lejanía de los centros de conocimiento.

Avances en el sector educativo

Este compromiso con la educación se ve reflejado en los avances recientes de los indicadores de la ciudad. Durante su discurso, el alcalde Kerguelén presentó datos alentadores: “En 2025, los colegios oficiales de Montería alcanzaron un promedio de 269 puntos en las Pruebas Saber 11, cinco más que en 2024 y quince más que en 2023”.

Este progreso no solo es general, sino que también contribuye a cerrar brechas históricas. Los colegios rurales mejoraron seis puntos, mientras que los urbanos lo hicieron en cinco, reduciendo la disparidad educativa. Además, el número de estudiantes excelentes se duplicó, con 34 alumnos obteniendo puntajes iguales o superiores a 400.

Paralelamente a la inauguración del CIS, la administración municipal continúa impulsando programas innovadores para premiar el mérito y ampliar el acceso. Entre ellos, el alcalde mencionó el viaje educativo a España para los mejores estudiantes de cada institución educativa oficial, una experiencia que busca incentivar la excelencia académica.

Asimismo, destacó un nuevo acuerdo aprobado que garantiza 192 becas anuales, entre completas y parciales del 70%, para facilitar el acceso gratuito a la educación superior en universidades de la región como Unicórdoba, Unisinú y la UPB Seccional Montería. Estos esfuerzos combinados buscan crear un ecosistema educativo robusto y con oportunidades tangibles.

Peticiones del Alcalde a Petro

En el marco de la inauguración y ante la presencia del jefe de Estado, el alcalde Kerguelén formuló dos peticiones concretas al Gobierno Nacional.

La primera de ellas se centró en fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE), solicitando un apoyo adicional de 2.500 millones de pesos para garantizar una cobertura total a los niños y niñas de Montería.

El mandatario local contextualizó la urgencia de este refuerzo: “En 2024 solo el 34 % recibía comida preparada en sitio; este año cerraremos con el 76 %”, una mejora significativa que, no obstante, requiere más recursos para ser absoluta.

La segunda petición estuvo dirigida a la Universidad de Córdoba, instando a que amplíe su presencia en el CIS con programas técnicos y de formación para el trabajo, lo que generaría 600 nuevos cupos para los jóvenes del sur.

Con la conclusión de su intervención, el alcalde Hugo Kerguelén enfatizó el significado profundo de este día para Montería.

“Hoy el sur de Montería tiene universidad. Hoy la educación tiene una nueva casa. Aquí estamos sembrando una semilla que transformará generaciones enteras. Cuando la educación crece, crece Montería”, sentenció.