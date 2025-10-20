Partidos Liberal y Cambio Radical, los ganadores de Consejos de Juventud en el Atlántico

El Atlántico vivió una jornada electoral juvenil caracterizada por la tranquilidad, el civismo y un notable incremento en la participación de los jóvenes en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 94.217 jóvenes ejercieron su derecho al voto, una cifra que supera los 71.000 votantes registrados en 2021, reflejando un crecimiento significativo en el compromiso ciudadano de las nuevas generaciones.

“Hicimos todo para que los jóvenes decidan sobre sus representantes y comprendan el valor del ejercicio democrático. Estamos muy contentos y orgullosos de haber hecho este esfuerzo interinstitucional y que la juventud del Atlántico haya elevado su participación en las urnas”, expresó el gobernador Eduardo Verano.

Municipios destacados por su participación

El Atlántico se consolidó como una de las regiones con mayor nivel de involucramiento juvenil en el país. Dentro del listado de los 25 municipios de Colombia con mayor votación joven, cinco pertenecen al departamento: Tubará (3°), Palmar de Varela (4°), Polonuevo (8°), Suan (10°), Santa Lucía (24°) y Manatí (25°).

Asimismo, Repelón mostró un avance notable al pasar de una participación del 2 % en 2021 al 18 % en 2025, dejando atrás su posición entre los municipios con mayor abstención en el país.

Jornada tranquila y segura

Desde la Galería de la Plaza de la Paz, el gobernador Verano dio apertura oficial a las votaciones a las 8:00 a.m., en una jornada en la que 641.000 jóvenes entre los 14 y 28 años estaban habilitados para ejercer su derecho al voto.

La Policía del Atlántico reportó un balance positivo: las elecciones transcurrieron sin inconvenientes ni capturas, y con una participación y ordenada en los 300 puestos de votación habilitados. Tampoco se registraron delitos electorales ni alteraciones del orden público.

Resultados políticos

Las elecciones de los Consejos de Juventud en Barranquilla cerraron con una jornada pacífica y participativa que dejó como principales ganadores, según el preconteo, a Cambio Radical y al Partido Liberal, con 2.088 y 1.784 votos, respectivamente. En conjunto, ambos movimientos obtuvieron el 36,9 % de los sufragios emitidos para partidos o movimientos políticos, que sumaron un total de 10.477 votos en la capital del Atlántico.

No obstante, en el panorama general del distrito, el protagonismo lo tuvieron los denominados ‘Procesos y prácticas organizativas de las juventudes’, que lograron 13.354 votos, equivalentes al 39,8 % de la votación total. Por su parte, las listas independientes alcanzaron 9.717 sufragios, completando así los 34.075 votos depositados en toda la ciudad.

Suroccidente, la localidad más participativa

La localidad Suroccidente fue la de mayor participación, con 13.844 votos, donde el movimiento Elyon Yireh obtuvo el 10,28 % del total. En esta zona, Cambio Radical se consolidó como el partido más votado con 964 sufragios.

En Norte Centro Histórico, que registró 6.280 votos, la Fundación Ads-Amigos de lo Social fue la gran vencedora con 987 votos, mientras que los conservadores sumaron 665.

La localidad Metropolitana acumuló 5.720 sufragios, destacándose el movimiento Activistas entre Todos, con 1.141 votos. En esta zona, el Partido Liberal también mostró presencia con 268 votos.

En el Suroriente, que reportó 4.909 votantes, el grupo Juventud en Sintonía se impuso con 804 votos, seguido por los liberales, con 246.

Por último, en Riomar, los liberales resultaron ganadores con 694 votos de los 3.292 totales, mientras que Activistas entre Todos obtuvo 523.