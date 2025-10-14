Cierre policial a dos locales en Montería por no acatar advertencias sobre el exceso de ruido

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, informó el cierre de dos establecimientos nocturnos por exceso de ruido.

Montería

En una acción dirigida a proteger la tranquilidad de los residentes, la Policía Metropolitana de Montería efectuó el cierre temporal de dos establecimientos de comercio abiertos al público durante la tarde de ayer.

La medida fue ejecutada contra los locales conocidos como “La Pikotera” y “Caribeño Terraza Club”, luego de que estos persistieran en generar perturbaciones por ruido.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que, si bien los establecimientos se encontraban operando en un sitio cerrado y no al aire libre o en vía pública, el sonido de sus “pickups de alto voltaje” alteraba significativamente la convivencia ciudadana.

La decisión se tomó tras recibir quejas reiteradas de los residentes del sector, quienes se habían manifestado en repetidas ocasiones por el exceso de ruido procedente de estos lugares.

Así fue el procedimiento

De acuerdo con el alto oficial, el procedimiento siguió los protocolos establecidos. Inicialmente, se realizó una conminación a los responsables de los establecimientos con el fin de solicitarles que bajaran el volumen de los equipos de sonido.

Lea también: La Alcaldía de Montería decreta la prohibición absoluta de los picós en la zona urbana

Esta acción buscaba una solución voluntaria al conflicto, considerando que se trataba de comercios en un espacio cerrado. Sin embargo, la perturbación acústica persistió, lo que obligó a las autoridades a actuar con mayor firmeza.

Ante la continuidad de la afectación, y aplicando estrictamente el código de convivencia y la norma establecida por la Alcaldía de Montería y en la Ley 2054 de 2025, se procedió con la medida sancionatoria. “Los dos establecimientos fueron cerrados por tres días inicialmente”, afirmó el coronel Ruiz.

Le puede interesar: ¿Lo pueden multar por hacer ruido?: esto dice la nueva ley en Colombia al respecto

El cierre preventivo busca mitigar la perturbación en el sector y sirve como un correctivo para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia. La intervención policial resalta el compromiso de las autoridades por equilibrar la actividad comercial con el derecho al descanso y la paz de la comunidad.