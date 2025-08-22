Montería por encima de la media nacional en Prueba Saber 11

El municipio de Montería, departamento de Córdoba, registra una recuperación sostenida en los resultados de la Prueba Saber 11, es decir, se encuentra con 277 puntos por encima de la media nacional, donde la población estudiantil presenta la evaluación todos los años para medir sus conocimientos y potencialidades para el acceso a la educación superior.

El dato fue resalto este jueves, 21 de agosto, durante un evento, donde se evaluó la calidad de educación no solo en Montería, sino en todo el departamento, con la presencia de la directora nacional del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Elizabeth Blandón Bermúdez.

En el acto fue consultado el secretario de Educación de la capital ganadera, Marino Gómez Argumedo, quien explicó que los resultados son posibles debido a la preparación que tienen los estudiantes desde el inicio del año escolar, un aspecto que no se veía en el pasado.

“Para la Prueba Saber 11 preparamos a todos los estudiantes desde el grado 10 y 11. Hacemos alrededor de seis simulacros y esos resultados los tomamos, los analizamos, los sistematizamos y desarrollamos estrategias de mejoramiento continuos con maestros y estudiantes”, indicó Gómez.

El secretario acotó que los programas de estímulos, inmersiones culturales, el acercamiento a los jóvenes y las inversiones en las instituciones educativas han permitido que los alumnos se sientan bien atendidos y preparados.

“Todos esos factores han venido desarrollando en Montería una cultura de mejoramiento continuo en la que estamos todos vinculados como las Instituciones Educativas, rectores, estudiantes y padres de familia, por eso están los resultados”, dijo el secretario.

Es importante destacar que, en cuanto a los puntajes por módulos, los estudiantes de Montería lograron resultados superiores en 2024 (comparando las cifras de 2023) en cátedras como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.