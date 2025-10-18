Presidente Petro ordena investigar retrasos en acueducto regional para Córdoba y exige cumplimiento

El presidente Petro en compañía del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, en Montería.

Montería

En un acto en Montería, el presidente Gustavo Petro exigió este sábado soluciones inmediatas para el estancado proyecto del acueducto regional que debe llevar agua potable a varios municipios del departamento de Córdoba, tras revelar que la iniciativa lleva tres años de retrasos inexplicables.

Durante un evento público, el mandatario mostró su frustración al confesar que le informaron que el crucial proyecto de infraestructura “está como en veremos”, una situación que calificó como inaceptable. “No puede ser”, afirmó contundentemente.

Proyecto vital paralizado

El acueducto, diseñado para beneficiar a los municipios de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún, es considerado por el Presidente como una obra esencial. “Sabemos que sin agua no hay vida”, declaró, subrayando la importancia del servicio para las comunidades.

Petro reveló que, a pesar de su gestión personal durante tres años y de que los recursos están asegurados –“La plata la pusimos”–, la ejecución del proyecto no avanza. Puso sobre la mesa la sospecha de que la demora podría ser deliberada, sugiriendo que algunos podrían estar esperando el final de su gobierno para no ejecutar la obra.

“A ver si este ya se va y entonces hacemos lo que siempre se hace. No, yo quiero que el agua potable llegue”, advirtió.

Advertencia clara y orden directa

El Jefe de Estado emitió una clara advertencia a los responsables, sean alcaldes o funcionarios: “Y conmigo hay un problema cuando se hacen compromisos (…), y es que nosotros cumplimos la palabra. Si se me incumple, actuamos en el tiempo que toca”.

Para destrabar la situación, Petro giró una orden directa e inusual. Solicitó a Angélica Verbel, viceministra de Estrategia y Planeación, del Ministerio de Defensa, quien es oriunda de San Antero, Córdoba, que elabore un “informe completo de qué pasa con el proyecto de inversión del acueducto regional”, el cual está puesto a órdenes de Aguas de Córdoba.

Este encargo se da aunque el tema no corresponde directamente a su cartera, lo que refleja la urgencia que le asigna el Presidente.

La comunidad de los municipios afectados espera que esta intervención directa del más alto nivel logre por fin desbloquear un proyecto vital para su calidad de vida y desarrollo.

Además, Petro reveló, con frustración, que durante tres años ha intentado sin éxito poner una Casa de la Cultura, “una casa que me encanta, en Ciénaga de Oro”.

El presidente Gustavo Petro visitó a Montería, invitado por la Alcaldía, a la inauguración del Centro Integrado de Servicios (CIS) - “Universidad del Sur”, un proyecto que busca descentralizar la educación superior y beneficiar a los jóvenes en el sur de la capital cordobesa