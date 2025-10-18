Petro destaca que educación pública en Montería supera a la privada y señala retroceso de Bogotá

Montería

En un contundente reconocimiento al avance educativo de la región Caribe, el presidente Gustavo Petro afirmó durante la inauguración de un complejo educativo en Montería que la educación pública superior en la capital de Córdoba ha alcanzado un promedio de calidad superior al de la educación privada, según los más recientes datos del Gobierno Nacional.

El mandatario, quien comparó los resultados de las pruebas de calidad entre 2022 y el presente año, utilizó el caso de la capital cordobesa como el ejemplo más palpable de una tendencia positiva que vive la región.

“La educación pública en Montería ha alcanzado un promedio de calidad superior a la educación privada. Y ese es el resultado”, declaró el Presidente, basándose en la data (no revelada públicamente) manejada por el Ministerio de Educación.

Córdoba y Sucre a la vanguardia; Bogotá retrocede

En su discurso, el Jefe de Estado realizó una comparación regional, destacando a los departamentos de Córdoba y Sucre como los líderes en este impulso educativo.

“Tanto los departamentos de Córdoba como de Sucre, en este gobierno, han saltado en rapidez hacia adelante. Son los dos departamentos que más rapidez han desencadenado en el incremento de la calidad de la educación superior pública”, aseguró.

Este elogio a la Costa Caribe contrastó con una crítica directa a la capital del país. Al referirse a Bogotá, el Presidente no dudó en calificar su desempeño de manera dura: “Bogotá, de una manera yo diría estúpida, ha venido retrocediendo en su escala y está en los puestos intermedios de la calidad de la educación superior”.

Un logro histórico para la región

La afirmación de que la educación pública supera a la privada en una ciudad principal como Montería fue presentada por Petro como un “resultado” tangible de las políticas aplicadas y del esfuerzo regional.

Este hecho es visto como un hito significativo, que desafía la percepción tradicional que a menudo coloca a la educación privada por encima de la pública en indicadores de calidad.

Las declaraciones del Presidente no solo resaltan una transformación educativa en el Caribe colombiano, sino que también plantean un nuevo referente nacional, situando a Córdoba y Sucre en el mapa como ejemplos de progreso y calidad en la educación superior pública.