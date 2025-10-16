Desde tres cárceles usan inteligencia artificial para crear fotos falsas y extorsionar en Montería

El coronel Héctor Ruiz, de la Policía Nacional, dio a conocer una sofisticada modalidad de extorsión carcelaria.

Montería

La Policía Metropolitana de Montería lanzó una grave advertencia sobre una sofisticada y peligrosa modalidad de extorsión carcelaria que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para manipular fotografías y aumentar la presión sobre sus víctimas.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, explicó que la nueva técnica criminal consiste en generar imágenes falsas, a menudo comprometiendo la integridad de las supuestas víctimas, para intimidar a familiares o jefes y exigirles grandes sumas de dinero.

Lea también: Capturas en contra de la extorsión: operativos en Rionegro y Córdoba dejan dos personas detenidas

“Recientemente se conoció el caso de una familia monteriana que fue amenazada mediante imágenes falsas elaboradas con IA”, informó el coronel Ruiz, destacando la gravedad de la situación.

Modus operandi y origen carcelario

Las investigaciones adelantadas por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía han confirmado que estos hechos tienen su origen en centros de reclusión de alta seguridad. Los delincuentes operan desde cárceles como Cómbita (Boyacá), La Picota (Bogotá) y Palmira (Valle del Cauca).

El coronel Ruiz detalló el modus operandi utilizado: “Los delincuentes hacen que empleados se graben o tomen fotos arrodillados para luego extorsionar a sus jefes o dueños de fincas”. Posteriormente, estas imágenes son alteradas o usadas como base para crear escenarios de amenaza aún más convincentes mediante la IA.

Llamado a la ciudadanía: No ceder a la intimidación

Ante esta escalada en la sofisticación de los engaños, las autoridades hicieron un enérgico llamado a la calma y a la denuncia.

Le puede interesar: Gobernador de Córdoba exige fin de extorsiones como gesto de paz del Clan del Golfo

“Invitamos a los ciudadanos a no caer en ese juego criminal ni dejarse intimidar”, puntualizó el comandante de la Policía.

Las autoridades reiteraron que la acción oportuna de la ciudadanía es crucial para desmantelar estas redes. Se insta a cualquier persona que reciba este tipo de amenazas o llamadas extorsivas a comunicarse de inmediato a las líneas de denuncia:

Línea 165 del GAULA

del GAULA Línea 123 de la Policía Nacional.

De esta forma, se busca evitar ser víctima de estos engaños y frustrar los intentos de extorsión provenientes desde los centros penitenciarios.