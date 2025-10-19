Alcaldía de Briceño desbordada por más de 1.100 desplazados; piden ayuda a municipios vecinos

Del total de personas desplazadas, 549 son mujeres y 650 hombres, la mayoría campesinos que buscan refugio en la zona urbana. Foto: Cortesía.

La crisis humanitaria en Briceño, norte de Antioquia, se agrava con el paso de las horas. Las amenazas y la presión del frente 36 de las disidencias de las FARC han obligado al desplazamiento de 1.199 personas pertenecientes a 572 familias, y la cifra sigue aumentando a medida que más habitantes abandonan sus hogares.

En un comienzo, la emergencia afectaba a once veredas, entre ellas Palmichal, El Hoyo, La Molina y La Correa, pero ya son 22 las comunidades impactadas por el miedo a quedar atrapadas en los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, advirtió que el municipio ya superó su capacidad de atención. Las familias están siendo albergadas en colegios, parques educativos, el coliseo y la parroquia, mientras la administración local gestiona apoyo de municipios vecinos para el envío de kits de aseo, colchonetas y alimentos.

“Hemos sostenido diferentes reuniones con la comunidad y las autoridades. En las últimas horas se realizó un consejo de seguridad para garantizar las condiciones que permitan el retorno de las familias”, aseguró el mandatario.

Piden presencia del Ejército

Las autoridades locales insisten en la presencia urgente del Ejército para asegurar las zonas rurales, pues las familias desplazadas temen volver a sus veredas por el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Del total de personas desplazadas, 549 son mujeres y 650 hombres, la mayoría campesinos que buscan refugio en la zona urbana. El recrudecimiento de la violencia en el norte de Antioquia confirma el deterioro de la seguridad en la región y la urgente necesidad de una intervención humanitaria y estatal sostenida.