Investigan el asesinato de una mujer en un aparente caso de hurto en una vía de Antioquia

Estefanía Restrepo Valencia, una joven de 26 años reconocida en redes sociales como La Traviesa RP, fue atacada con arma blanca en un hecho ocurrido en la variante a Caldas, sur del Valle de Aburrá.

Según la versión entregada por su exnovio, quien la trasladó gravemente herida hasta la Clínica Las Vegas, el ataque se produjo en el sector La Y, en las partidas hacia Amagá y La Pintada. De acuerdo con su testimonio, ambos habían pasado la tarde juntos cuando fueron interceptados por dos hombres en moto que, presuntamente, intentaron robarles sus pertenencias.

En medio del forcejeo, uno de los agresores habría herido a Estefanía en el hombro, el cuello y una mano, mientras que él resultó con una lesión leve en el brazo. La mujer murió poco después de ser ingresada al centro asistencial.

La investigación

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si se trató efectivamente de un caso de hurto o si el crimen obedece a otras circunstancias. Por ahora, se revisan las cámaras de seguridad de la zona y se contrastan las declaraciones del acompañante.

Estefanía Restrepo era creadora de contenido digital desde hace cuatro años y se dedicaba a la producción de videos de entretenimiento. Su asesinato eleva a 93 el número de mujeres asesinadas este año en Antioquia, 25 de ellas en Medellín, según cifras de la Policía Nacional. El año pasado, para la misma fecha, se registraban 83 casos.