10 personas capturadas en San Carlos por realizar minería ilegal en un afluente

San Carlos- Antioquia

Las autoridades intervinieron una explotación ilícita de oro en el Oriente de Antioquia que estaba generando una contaminación del afluente en el que también estaban afectando la zona con la tala de árboles en un territorio protegido en un sector conocido como Las Camelias. Además, descubrieron que el cauce de este afluente había sido desviado y la sedimentación del mismo.

La entidad ambiental Cornare, la policía de Carabineros, además del Ejército, llegó hasta la quebrada Santa Bárbara, afluente del río Calderas entre las veredas Calderas y Palmichal del municipio de San Carlos, Antioquia. En el lugar fueron capturadas 10 personas en flagrancia que fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

En el lugar también se incautó maquinaria y equipos utilizados en la extracción del oro, como maquinaria amarilla, dragas tipo buzo y motores-clasificadoras, los cuales fueron destruidos.