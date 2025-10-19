Encapuchados del ‘Clan de Oriente’ asesinaron a un menor de edad en zona rural de Nariño, Antioquia

Los encapuchados ingresaron de manera violenta a la vivienda del menor de edad y le dispararon al niño. Foto: Gobernación de Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el asesinato de un menor de 13 años en la vereda La Balsora, municipio de Nariño, en el Oriente antioqueño. El hecho, según las autoridades, fue perpetrado por integrantes de un reducto del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Clan de Oriente”, estructura criminal bajo el mando de alias ‘Camila’.

El mandatario anunció una recompensa de hasta $500 millones por información que permita ubicar a los responsables del crimen y reiteró el llamado a la ciudadanía: “La comunidad sabe quiénes son. Ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, explicó que los encapuchados ingresaron violentamente a la vivienda preguntando por una persona en particular y, sin confirmar su identidad, dispararon contra el menor, que en ese momento se encontraba bañándose.

El coronel Rico Guzmán rechazó el homicidio y aseguró que la madre del niño, Gladys Pérez, está recibiendo acompañamiento psicosocial y de seguridad por parte de las autoridades.

Hechos violentos

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Oriente antioqueño, donde operan estructuras ilegales que buscan controlar corredores estratégicos del narcotráfico y la extorsión.

De acuerdo con la línea investigativa, el asesinato estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes. Uno de los agresores ya habría sido identificado por las autoridades.

La Gobernación de Antioquia solicitó el apoyo de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la judicialización de los autores materiales e intelectuales, mientras continúa el despliegue operativo en la zona.