Este es el vuelo más corto de Colombia: Recorre menos de 100 km ¿Desde dónde sale?

En Colombia existen varios destinos para visitar en familia, con amigos o hasta individualmente. El territorio es conocido por varias ciudades y pueblos que son visitados por turistas nacionales e internacionales, algunos lugares tienen distancias largas que pueden llegar a tomar hasta 2 horas de viaje en avión, este es el caso de San Andrés. Sin embargo, esto depende del sitio del cual se aborde.

Desde Bogotá, normalmente los vuelos pueden llegar a ser a mediano plazo, pues se encuentra casi en que en la mitad de varios departamentos que son de gran importancia para la región. En Colombia existen más de 1101 municipios, esto según cifras otorgadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), a los cuales se puede acceder en su mayoría, ya sea en carro o en avión.

Por otro lado, en una lista organizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se mostraron una serie de destinos a los cuales viajar y que son considerados como un patrimonio por la carga cultural, histórica, y demás. Durante 2022, 18 pueblos fueron reconocidos. Pese a esto, muchos de estos sitios están ubicados a una distancia larga, aunque, sí existe un lugar que está a menos de 30 minutos, siendo una de las distancias más cortas.

El vuelo más corto de Colombia

Normalmente, cuando las personas viajan en avión, la mayoría busca alternativas para no tardar tanto, y las razones pueden ser muchas, ya sea por trabajo, para tomar vacaciones o también, conocer lugares nuevos. En este caso, recientemente se dio a conocer que en Colombia existe un trayecto desde el aeropuerto el Dorado que tarda menos de 30 minutos, incluso, menos, su distancia está por debajo de los 100km, el destino es Flandes, Tolima:

Origen del vuelo: Bogotá

Bogotá Destino: Flandes, Tolima

Flandes, Tolima Distancia recorrida: 87 Km

87 Km Duración del vuelo: 17 minutos

¿Qué hacer en Flandes, Tolima?

En este emblemático pueblo de Colombia se pueden realizar múltiples actividades, ya sean acuáticas o hasta visitar museos. En Flandes se puede tomar un paseo en lancha, visitar el Monumento al Pescador, cruzar el puente Férreo e ir al parque de la locomotora. Asimismo, también se puede disfrutar de la variedad gastronómica como el viudo de capaz.

Por otro lado, se considera que el clima de este lugar no es tan cálido, pues se ha registrado que, normalmente, la temperatura promedio de Flandes es de 28 °C, aunque, el pico máximo que ha alcanzado, ha sido de 37 °C.

Una recomendación es que si una persona no planea tomar un vuelo, y piensa viajar por carretera, debe tener en cuenta que el trayecto es mucho más largo, pues si se sale desde Bogotá, se puede tardar hasta 3 horas, dependiendo también, del tráfico vehicular.

