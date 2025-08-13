MinComercio no asistirá al Congreso de la ANDI en Cartagena: ¿cuáles son las razones?

Cartagena

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó en un comunicado que la titular de esa cartera Diana Marcela Morales y los miembros de su entidad no asistirán al 10° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI, a realizarse en Cartagena, entre el 13 y el 15 de agosto.

“Esta decisión se toma en respaldo al presidente de la República, Gustavo Petro, quien no fue invitado a este evento”, dice el pronunciamiento oficial.

En ese comunicado, el Ministerio asegura que los encuentros gremiales deben ser espacios inclusivos que aseguren la participación de todos los que comparten un compromiso con el desarrollo económico y social del país. “En este contexto, la voz del presidente de la República resulta esencial, tanto por la institución que representa como por el liderazgo que ejerce en esta materia”, expresaron.

También manifestaron que la gestión del MinCIT tiene como prioridad impulsar la participación de diferentes visiones para una construcción colectiva y de trabajo conjunto con empresarios, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de todas las regiones, sin distinción, bajo el respeto y la participación democrática.