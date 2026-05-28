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28 may 2026 Actualizado 18:35

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Carlos Santana y Becky G anuncian su nueva canción sobre la realidad de los migrantes en los EE. UU.

“Mi gran amor” es la tercera colaboración en línea de la leyenda de la guitarra con artistas mexicanos o de origen mexicano, como el Grupo Frontera y Carín León en “Me retiro” y “Velas”, respectivamente.

(Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

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Este jueves se anunció “Mi gran amor”, la nueva colaboración entre el guitarrista mexicano Carlos Santana y la cantautora y actriz estadounidense Becky G.

La canción, compuesta por el cantautor y productor estadounidense Edgar Barrera, refleja la realidad de los migrantes y las redadas del ICE en los Estados Unidos.

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Esta canción es la tercera colaboración en línea de la leyenda de la guitarra con artistas mexicanos o de origen mexicano, como el Grupo Frontera y Carín León en “Me retiro” y “Velas”, respectivamente.

Santana se encuentra de gira con su ‘Oneness Tour: An Evening With Santana’, que continuará en junio junto a la agrupación de rock estadounidense The Doobie Brothers.

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Culminará en Las Vegas, Nevada, con la residencia ‘An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live’ en septiembre.

La canción se lanzará a las 8:00 p.m., hora del este de los Estados Unidos.

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