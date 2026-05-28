Carlos Santana y Becky G anuncian su nueva canción sobre la realidad de los migrantes en los EE. UU.

Este jueves se anunció “Mi gran amor”, la nueva colaboración entre el guitarrista mexicano Carlos Santana y la cantautora y actriz estadounidense Becky G.

La canción, compuesta por el cantautor y productor estadounidense Edgar Barrera, refleja la realidad de los migrantes y las redadas del ICE en los Estados Unidos.

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Esta canción es la tercera colaboración en línea de la leyenda de la guitarra con artistas mexicanos o de origen mexicano, como el Grupo Frontera y Carín León en “Me retiro” y “Velas”, respectivamente.

Santana se encuentra de gira con su ‘Oneness Tour: An Evening With Santana’, que continuará en junio junto a la agrupación de rock estadounidense The Doobie Brothers.

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Culminará en Las Vegas, Nevada, con la residencia ‘An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live’ en septiembre.

La canción se lanzará a las 8:00 p.m., hora del este de los Estados Unidos.