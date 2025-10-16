100 empresarios del turismo respaldarán la ejecución de las Fiestas de Independencia de Cartagena

Cartagena

Con la participación de cerca de 100 empresarios del sector turístico de Cartagena de Indias se realizó la socialización de la agenda de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre 2025, su impacto económico proyectado y las cifras de turistas esperadas. Este espacio fue convocado por la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura - IPCC. La agenda festiva inició con los preludios por localidades e intensificará su ritmo a partir del 1 de noviembre, llegando a su culmen del 13 hasta el 17 del mismo mes.

Como resultado del ejercicio, representantes de gremios, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, planeadores de eventos, operadores y demás integrantes de la cadena de servicios, destacaron la articulación eficaz entre el sector público, privado y la ciudadanía en la preparación de estas fiestas del 2025. En esa misma línea, manifestaron su apoyo y confianza en brindar un respaldo mayor al esfuerzo liderado por la Alcaldía, al evidenciar la exitosa versión 2024 de las fiestas.

“Como representante del sector turístico y gastronómico y hotelero de la ciudad apoyamos 100% las fiestas de Independencia y el gran esfuerzo que está realizando la Alcaldía, con el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, de todas sus dependencias a que nos unamos y vinculamos a esta fiesta que nos une. Se está haciendo un gran esfuerzo desde la Alcaldía y nosotros, como ciudadanos, como empresarios, tenemos que respaldarla”, expresó Alberto Llamas Arenas, socio del Grupo GELA.

Así lo ratificó Joaco Duque, Gerente General de la Compañía Cartagena Cruises, al manifestar que “Los cartageneros debemos sentirnos orgullosos de estar recuperando las Fiestas de Independencia de Colombia, son unas festividades donde todos los colombianos deben participar y aprovechar el despliegue hecho por la Alcaldía y la Corporación de Turismo de unas excelentes fiestas”.

Festival Náutico, el gran encuentro del país en Cartagena

Durante la socialización, la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, destacó la relevancia del Festival Náutico para la promoción turística de la ciudad, el cual se realizará el 14 y 15 de noviembre, siendo el muelle de La Bodeguita el principal punto de zarpe seguro, con todos los controles de las autoridades marítimas.

De acuerdo a lo anterior, el Capitán de Fragata Felipe Portillo, comandante de la estación de Guardacostas de Cartagena, expresó: “Estamos trabajando con la Alcaldía, Corpoturismo, Secretaría de Turismo, la Gerencia de Fiestas y todas las organizaciones públicas y privadas, para hacer del Festival Náutico una experiencia única y segura donde los propios y visitantes puedan disfrutar de grandes artistas con la seguridad que el mar genera”.

Asimismo, se destacó la ardua labor de promoción internacional que se ha realizado en Chile, Ecuador, México, Costa Rica y República Dominicana, y a nivel nacional en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla. “Esto no lo hacemos solos, lo hacemos juntos, porque es más que una fiesta estamos construyendo identidad, una promoción de destino y estamos capitalizando para que Cartagena sea un referente líder internacional con esta fiesta que nos une”, agregó Rodríguez Hurtado.

Cultura, arte y creatividad: el trinomio que se exaltará en las fiestas

Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura, IPCC, su directora, Lucy Espinosa, resaltó el trabajo disciplinado, constante y eficiente de todos los artistas que participarán en comparsas, bailes, disfraces y demás muestras. A esto se suma la creación de carrozas, macrofiguras y otras expresiones de artes plásticas que engalanarán puntos de gran afluencia durante las Fiestas.

“Tenemos una agenda muy robusta de eventos que buscan involucrar a todas las localidades, sectores y organizaciones, de manera que todos los cartageneros y visitantes vivan una ciudad que vibra por sus fiestas con arte, cultura y creatividad”, destacó Espinosa.