Pronóstico clima Bogotá y alrededores puente festivo octubre 2025: IDEAM confirma si habrá lluvias

Clima el 17 y 18 de mayo en Colombia: IDEAM pronostica lluvias en 5 regiones los próximos días. Foto de Getty Images

El IDEAM presentó su más reciente pronóstico del clima para este fin de semana con puente festivo.

Pronóstico Bogotá:

Durante la madrugada predominó el tiempo seco, con cielo mayormente nublado, salvo por algunas lloviznas y lluvias locales en el occidente y sur de la capital. La temperatura mínima fue de 11 °C.

Para la mañana se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; no se descartan algunas lloviznas intermitentes en el oriente y sur de la ciudad.

En la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias sectorizadas entre ligeras y moderadas, especialmente en el sur y occidente de Bogotá. La temperatura máxima podría superar los 18 °C.

Para la noche se espera tiempo seco, con cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan lloviznas ocasionales en el occidente y sur de la ciudad.

Pronóstico Nacional Para Las Próximas Horas:

Hoy se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, sobre sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico y del Caribe colombiano, incluyendo algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Igualmente, se prevén lluvias importantes en el norte y centro de la región Andina, así como en algunos sectores puntuales del norte y occidente de la Orinoquía, y en el centro y sur de la Amazonía.

Las lluvias más intensas son probables en sectores del norte y sur de Magdalena, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander y Norte de Santander; así mismo, en zonas puntuales o aisladas del sur de Córdoba, norte y centro de Bolívar, nororiente y occidente de La Guajira, occidente y oriente de Cundinamarca, sur y noroccidente de Boyacá, norte y centro-oriente de Tolima, norte de Arauca, suroccidente de Casanare, norte de Meta, suroriente de Caquetá, sur de Vaupés, suroccidente de Putumayo, y en el occidente y sur de Amazonas.

Pronóstico Para Ciudades Principales: