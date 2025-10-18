Desmantelaron una red de hurto en el Valle de Aburrá que estafó más de $72.000 millones

Los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, estafa, hurto por medios informáticos, entre otros. Foto: Alcaldía Distrital.

En un operativo internacional fue desmantelada una red de estafas digitales señalada de cometer fraudes por más de $72.000 millones en al menos diez países de Latinoamérica. La acción conjunta de la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional permitió la captura de 14 presuntos integrantes de la organización, que operaba desde diferentes municipios del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Ocho de los capturados fueron ubicados en Medellín, en sectores como El Poblado, Industriales, Buenos Aires, La Asomadera y La Milagrosa. En total, las autoridades realizaron 22 allanamientos en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro. Durante los procedimientos se incautaron $1.329 millones en efectivo, 43 computadores, 22 celulares, 757 dispositivos de almacenamiento, armas de fuego, vehículos de alta gama y documentos clave para la investigación.

Según las indagaciones, la red operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión que prometían rentabilidades inmediatas. Las víctimas eran contactadas por redes sociales o motores de búsqueda, convencidas de invertir sumas iniciales de cerca de 250 dólares y luego despojadas de su dinero mediante accesos remotos a sus dispositivos.

Estafas internacionales

El secretario de Seguridad Distrital, Manuel Villa, las autoridades establecieron que los estafadores mantenían contacto con ciudadanos de Colombia, México, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, moviendo mensualmente alrededor de cinco millones de dólares a través de empresas fachada creadas para lavar los recursos.

“Se estima que esta red podría generar ingresos hasta de cinco millones de dólares mensuales. Esta operación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, luego de una investigación que llevó varios meses”.

Finalmente, los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir, estafa, hurto por medios informáticos, suplantación de sitios web y lavado de activos.