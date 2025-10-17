Ejército halló depósito ilegal con explosivos del Clan del Golfo en zona rural de Nechí, Antioquia

Nechí, Antioquia

Los soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Armada de Colombia y en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, localizaron un depósito ilegal con abundante material explosivo y de comunicaciones en la vereda La Trinidad, zona rural del municipio de Nechí.

De acuerdo con información oficial, el material hallado pertenecería al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, que mantiene presencia en esta región del país. En el lugar se incautaron 110 barras de explosivo Indugel, 11 cargas huecas dirigidas, 7 cargas de demolición pentolita, una mina antipersonal, 2 granadas de fragmentación, 100 metros de cordón detonante y 2 radios de comunicación con sus respectivos cargadores.

Según el Ejército, este arsenal sería utilizado para atentar contra la población civil y obstaculizar las operaciones militares que se desarrollan en la zona, donde las autoridades mantienen una fuerte presión contra los grupos ilegales dedicados a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.

Los explosivos fueron destruidos de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército Nacional, eliminando cualquier riesgo para los habitantes del sector.

El Ejército anunció que continuará con las operaciones ofensivas en el Bajo Cauca antioqueño, con el objetivo de debilitar las estructuras del Clan del Golfo y garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades afectadas por la violencia.