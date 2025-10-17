El Concejo de Medellín no puede investigar disciplinariamente a corporados: Sebastián López

Medellín- Antioquia

Luego de que se conociera que el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo le solicitaran a la presidencia del Concejo de Medellín que le abriera una investigación disciplinaria al concejal Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, por amedrentar a varios manifestantes en El Poblado, el también concejal y presidente del Concejo, Sebastián López, se refirió a esta solicitud.

El presidente criticó fuertemente esa solicitud, ya que en su argumento las dos entidades desconocen las funciones de las corporaciones; asegura que el Concejo no tiene facultades para investigar a sus integrantes.

“Ni siquiera los abogados del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo tienen claro que el concejo de Medellín no tiene competencias de investigación disciplinaria de concejales. Es la Procuraduría, o sea, ¿ustedes con qué funcionarios trabajan? Por Dios, qué incompetencia la del ministerio y de la defensoría del Pueblo”.

El presidente, quien hace parte del Centro Democrático, el mismo partido político del cuestionado concejal “El Gury”, aseguró que el señalado lo que hizo fue defender a unas personas que estaban en un restaurante y que también fueron intimidadas por los manifestantes pro-Palestina ocurrido el 7 de octubre de 2025.