Rionegro pide acción del Gobierno tras suspensión de servicios de la Nueva EPS en la Clínica Somer

La Alcaldía de Rionegro pidió la intervención inmediata del Gobierno Nacional tras la suspensión de la atención médica a los usuarios de la Nueva EPS en la Clínica Somer, una decisión que afecta a más de 144.000 afiliados del Oriente antioqueño.

La administración municipal alertó que el incumplimiento en los pagos de la EPS pone en riesgo la estabilidad financiera de la clínica y, sobre todo, el acceso a servicios de salud de miles de personas. El alcalde Jorge Rivas instó al Ministerio de Salud y a la Nueva EPS a honrar sus compromisos económicos y adoptar medidas urgentes para evitar un colapso en la atención.

De acuerdo con la Alcaldía, desde hace varias semanas se venían realizando gestiones y mesas de trabajo con la Gobernación de Antioquia, la Nueva EPS y la Clínica Somer, pero los esfuerzos no han sido suficientes para garantizar la continuidad del servicio.

¿Y los pacientes?

La solicitud también se dirigió a la Procuraduría y demás entidades de control ante la posibilidad de que la crisis se extienda a otras instituciones médicas del municipio. Entre tanto, se pidió a los usuarios de otros municipios realizar sus trámites en las entidades de salud de sus respectivos territorios.

Por ahora, a los afiliados de Rionegro se les seguirá prestando el servicio de urgencia vital, consulta prioritaria, medicina general y programas de promoción y prevención en la sede Unidad Primaria en Salud que opera la sede Reserva Plaza. De igual manera, los pacientes con cáncer que iniciaron tratamiento en la Clínica Somer, seguirán recibiendo la atención.

Finalmente, las autoridades locales indicaron que esperan que esta decisión sea temporal y se logren acuerdos de pago lo más pronto posible para volver a activar todos los servicios a los afiliados de la Nueva EPS.