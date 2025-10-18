¿Justicia por mano propia? Un hombre atropelló a dos hombres que atracaron a dos mujeres en Medellín

Medellín

En la tarde de este viernes se reportó un hecho que dejó una persona muerta y otra capturada herida , además de un arma incautada. Esta situación se registró en el sector de Santafé de Guayabal de Medellín.

La información inicial que conocieron las autoridades es que dos hombres en moto le robaron a dos mujeres tres cadenas de oro valoradas en nueve millones de pesos aproximadamente.

en la huida, al parecer, una persona que se movilizaba en una camioneta los persiguió, los alcanzó y los arrolló. En el lugar murió el conductor de la motocicleta y el parrillero quedó herido. Las joyas fueron recuperadas y la moto incautada que al parecer está relacionada con otros delitos.

Al sitio llegó la policía y capturó al herido, quien portaba un arma de fuego con la que habrían cometido el delito de hurto.

“Y traslado de inmediato a un centro asistencial donde permanece bajo custodia de la policía. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para adelantar las investigaciones correspondientes y recolectar todo el material probatorio. La moto en la que se movilizaban los presuntos delincuentes presentaba alerta ya por haber participado en otros hechos", reportó el secretario de seguridad de Medellín Manuel Villa.

Por ahora, la policía no ha informado sobre qué pasó con el conductor del carro involucrado en el hecho.