Tensión política en Bucaramanga por terna para alcalde (e): gobernador definirá en los próximos días

Bucaramanga

El proceso para definir quién asumirá la alcaldía de Bucaramanga de forma temporal entra en su recta final.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, recibió oficialmente la terna de candidatos enviada por la coalición “Defendamos BGA”, conformada por los partidos Colombia Justa Libres, Salvación Nacional y Partido de la U; para escoger al alcalde encargado que gobernará la ciudad hasta la realización de las elecciones atípicas del 14 de diciembre.

Los tres nombres postulados son Javier Sarmiento Olarte, Magda Patricia Suárez y Cristian Portilla, todos vinculados con la administración de Jaime Andrés Beltrán Martínez, cuyo mandato fue anulado por el Consejo de Estado debido a doble militancia.

El gobernador Díaz Mateus tendrá la tarea de analizar los perfiles y verificar el cumplimiento de los requisitos legales, antes de tomar una decisión que se conocería en los próximos días.

“Mi deber es garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad institucional de Bucaramanga. Revisaremos la documentación y definiremos al alcalde encargado dentro del marco de la ley”, afirmó el mandatario santandereano.

Los integrantes de la terna

Javier Sarmiento Olarte es abogado con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Fue viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa; y ministro de Justicia encargado en 2020.

Magda Patricia Suárez es abogada y fue subsecretaria del Interior en la administración de Jaime Andrés Beltrán.

Cristian Portilla es abogado y especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Fue asesor jurídico del exalcalde Beltrán Martínez.

Objeción de la Veeduría Nacional de Colombia Justa Libres

La designación de la terna no estuvo exenta de polémica.

La Veeduría Nacional del Partido Colombia Justa Libres presentó una objeción formal ante el gobernador Juvenal Díaz Mateus, mediante el Oficio VEE-0096-2025 en el que advierte presuntos vicios de nulidad en la conformación de la lista.

El documento firmado por la veedora nacional de la colectividad argumenta que no se cumplieron los procedimientos internos exigidos por los Estatutos del partido, en especial el Artículo 50, que establece la obligación de emitir un informe previo de evaluación antes de otorgar avales o respaldos políticos.

“No he sido requerida por el presidente del partido para emitir el informe obligatorio que sustente el aval entregado. Sin este requisito cualquier designación o postulación carece de validez y se encontraría viciada de ilegalidad”, señaló la veedora en la comunicación.

La objeción también subraya que el Consejo Directivo Nacional del partido no se ha reunido oficialmente, por lo que el aval presentado no tendría respaldo estatutario.

Este pronunciamiento podría abrir un nuevo debate sobre la legitimidad de la terna, justo cuando el gobernador debe tomar su decisión.

Contexto político y transición administrativa

La presentación de esta terna se da casi un mes después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga por doble militancia.

Mientras tanto Eduard Sánchez continúa como alcalde (e) encargado, pero su permanencia podría terminar en los próximos días; una vez el gobernador defina al nuevo responsable del despacho.

El cronograma electoral para las elecciones atípicas ya está en curso desde el 14 de octubre, con las inscripciones abiertas para los nuevos aspirantes.

Entre los posibles candidatos también figuran Carlos Bueno, Cristian Reyes y Fabián Oviedo.